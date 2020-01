TERMOLI. Concetta Sciscenti è una giovane donna che si è resa protagonista di un grande gesto di sensibilità e solidarietà: attraverso l'associazione "Un Angelo per capello" che si trova a Santeramo in Colle, ha deciso di tagliare e donare parte dei suoi capelli, raccolti in una lunga treccia, che saranno utilizzati per realizzare parrucche per i pazienti oncologici.

I capelli, si sa, sono per ogni donna un aspetto importante della propria femminilità, ma Concetta ha accettato di buon grado di accorciare la sua chioma per regalare un sorriso a chi sta affrontando un momento difficile, commentando così la sua decisione: "Un gesto bellissimo ed emozionante per poter aiutare qualcuno con poco. Lo consiglio a tutte le ragazze che hanno i capelli lunghi, tanto alla fine a noi i capelli ricrescono, mentre c'è a qualcuno che sfortunatamente li ha persi a causa di un brutto male. Fiera di averlo fatto e chissà se non lo rifarò tra qualche anno."

Una stupenda goccia di mare che ingrandisce e diventa un oceano di bontà in un mondo che sta sempre più rotolando verso l'egoismo e le brutture. Speriamo che il suo gesto possa spingere tanti altri a seguire il suo esempio.