TERMOLI. Ci segnalano che nell'area del parchetto ecologico di via Madonna delle Grazie all'imbrunire non c'e illuminazione pubblica e quindi ci sono ulteriori insicurezze per gli utenti soprattutto per anziani e bambini, come gia avevano segnalato la mancanza di una protezione di cinta verso il lato della strada trafficatissima via Madonna delle Grazie.