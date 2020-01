Abbandoni di rifiuti al Lido, Saburro: telecamere funzionanti

CAMPOMARINO LIDO. La segnalazione fatta dal residente a Campomarino Lido circa l’abbandono di rifiuti e ingombranti nei pressi dell’eco-isola non era passata inosservata. Non dalle foto-trappola, ma addirittura dalle telecamere di video-sorveglianza, i cui fotogrammi sono stati già consegnati nelle mani della Polizia locale.

A renderlo noto è l’assessore all’Ambiente del comune di Campomarino, Antonio Saburro.

«In merito all'articolo di oggi, preciso che il tutto era stato già segnalato agli organi preposti al controllo, in quanto proprio nelle vicinanze dell'eco-isola in questione (in via Kennedy) è posizionata una telecamera funzionante. Chiunque è legittimato a scrivere e segnalare, ma bisogna essere onesti nella esposizione delle cose. Oggi è domenica e la ditta non lavora, ma l'amministrazione e il sottoscritto sono presenti e hanno ben chiara la situazione».