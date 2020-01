Nei Cup molisani software del secolo scorso: i pazienti costretti a un'odissea

TERMOLI. Riceviamo e pubblichiamo una nota del sempre solerte dottor Giancarlo Totaro della Fimmg-118, questa volta in merito ai sistemi di prenotazione degli esami attraverso il Cup.

«Facciamo un esempio. Questa mattina il paziente MM si reca tranquillamente al CUP di Termoli per autorizzare due ricette per eseguire degli esami del sangue, ma ecco la sorpresa infatti seppur richiesti conformemente non si possono prenotare e quindi eseguire: al CUP il programma informatico è obsoleto e non idoneo, e le ricette contengono esami che si fanno a Campobasso. Allora il paziente deve tornare dal medico a farsi rifare di nuovo le impegnative, che erano perfettamente a norma, sdoppiando gli esami che si fanno a Campobasso con il prelievo che si fa a Termoli con anche un aggravio di costi, se pagante, ed allungamento dei tempi di attesa .

Una odissea dovuta al fatto che il CUP ed i vari laboratori e CT hanno sistemi informatici diversi ed il programma del CUP non è adeguato. Conclusione: il paziente deve fare una via crucis dolorosa e subisce anche un aggravio di costi.

Questo accade all’ospedale di Termoli ma anche in quello di Isernia.

Tutti giorni è una lotta continua con screzi e giuste rimostranze dei pazienti che con lo stesso prelievo di sangue fanno esami da eseguire a Campobasso, CT ospedale di Termoli e laboratorio di Termoli .

Grandi anche i disguidi dovuti all'allungamento dei tempi per il ritiro rispetto a quando si facevano tutti a Termoli.Se non si interviene subito è impossibile cercare di migliorare la medicina del territorio e si rende ogni provvedimento per ridurre le liste di attesa inutile.Per la prenotazioni degli esami del sangue spesso è caos e disservizio a causa della inadeguatezza del sistema di prenotazione CUP .

Litigi ed alterchi sono ormai quotidiani ed è diventato impossibile riuscire a rendersi credibili nei confronti dei cittadini quando protestano da quando con l'accorpamento molti esami non si fanno più al Laboratorio Analisi ed al CT dell'ospedale di Termoli (anche ad Isernia) e per questi esami il sangue e i materiali biologici vengono mandati a Campobasso.

Sulla carta sembra tutto bello e funzionale ma nella realtà è un dramma quotidiano. Provare per credere.

Provate a chiedere di un HPV (Papillomavirus per la prevenzione del tumore del collo dell'utero) con altri esami del sangue misti Termoli-Campobasso, CTLaboratorio, CT/Laboratorio Termoli-Campobasso sulla stessa ricetta del medico curante, ancor peggio se è quella dematerializzata (quella bianca).

I codici diversi per le sette vecchie USL con accessi blindati, codici diversi da quelli per l'accettazione ai reparti di Laboratorio e CT con sistema diverso da reparto a reparto. Tre sistemi informatici diversi .

Un labirinto spesso inestricabile che comporta disservizio per i pazienti oltre che un possibile aggravio di costi.

La Asrem che cosa aspetta a sistemare il sistema di prenotazione CUP che adotta ancora un programma risalente al secolo scorso del tutto non idoneo alla situazione attuale?

Non bisogna meravigliarsi se poi il cittadino/malato si rivolge ai privati.

E' necessario adeguare Il sistema di prenotazione CUP da tempo non più idoneo alla nuova organizzazione dei servizi ASREM .

Bisogna intervenire perché i cittadini subiscono un inaccettabile disservizio e gli operatori non possono lavorare dovendo subire ogni momento tutte le giuste proteste degli utenti, ormai continue.

Inoltre è bene sottolineare che molti cittadini non sono residenti a Termoli o Isernia e quindi dovrebbero tornare dopo essersi recati a sistemare le ricette dai propri medici i quali sono del tutto ignari di questo problema amministrativo.

Se non si interviene con somma urgenza a rendere idoneo il programma di prenotazioni al CUP, ancora conformato a quando c'erano sette USL, alla nuova realtà fatta di un unica Asrem ed di accorpamenti dei reparti che ormai sono unici (Laboratorio analisi e CT)

Molti degli esami che prima si facevano al Laboratorio analisi di Termoli ed al Centro Trasfusionale ora si mandano a Campobasso.

Tutto questo senza che il sistema di prenotazione CUP sia stato aggiornato, modificato e adeguato risultando non più idoneo allo scopo .

Ormai la cosa va avanti da lungo tempo creando enormi difficoltà e disagi per i cittadini utenti che vengono sbattuti a destra e sinistra e determinando una grossa frustrazione negli operatori CUP innocenti ed in quelli sanitari dei reparti che spesso non sanno cosa fare.

Tutto questo può in alcuni casi può provocare un aumento del costo degli esami richiedendo più ricette con esami da richiedere separatamente che aggravano anche i costi per gli utenti ma soprattutto allungano i tempi di attesa e la possibilità di errori».