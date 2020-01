TERMOLI. Presentato questa mattina presso l'Istituto "Boccardi - Tiberio" di Termoli il progetto "New Skills 4 news Jobs", un progetto di cui l'Istituto Boccardi è capofila. In questo contesto sono coinvolti 13 partner, tra cui L'Università degli Studi del Molise, la Capitaneria di Porto, il Comune di Termoli, Ordine dei Geometri, Edison, Guidotti Ships, Know K, Centro studi e ricerche Diocesi Termoli-Larino, Un paese per giovani, Coldiretti, Ipssar con Ipsaa, Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili Larino, Mediterranea Biotecnologiche.

Il progetto verrà sviluppato attraverso 5 fasi progettuali nell'arco temporale di 24 mesi, 2 percorsi formativi rivolti ai docenti sul tema dell'orientamento e dell'utilizzo delle nuove tecnologie. Coinvolti anche 8 Istituti: Istituto Tecnico- Economico, Istituto Tecnico Costruzioni ambiente e territorio, Istituto Tecnico Trasporti e Logistica, Istituto Professionale Manutenzione ed Assistenza Tecnica, Istituto Professionale per i Servizi e l'enogastromia alberghiera, Istituto Professionale per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale, Liceo Scientifico - Opzione Scienze applicate, Istituti Comprensivi ed Istituti Omnicomprensivi. Nel progetto sono previste 3 nuove figure professionali : Il "Digital Eco -Brand Manager", che si occupa di definire le strategie di Marketing unendo quelle tradizionali di vendita e comunicazione a quelle legate ai sistemi digitali sulle basi della mission e della vision aziendale. 2) Salvaguardia dell'ambiente marino, un Il laboratorio promuove l'acquisizione di nuove professionalità nel campo delle professioni marittime legate al monitoraggio alla tutela e conservazione delle acque marine con particolare attenzione alla lotta all'inquinamento all'indagine idrografica, alla ricerca oceanografica ed all'archeologia subacquea per mezzo delle nuove tecnologie robotiche a controllo digitale, e infine "KM Doppio Zero: Il laboratorio orienta al recupero di suoli incolti nei centri urbani all'uso di tecnologie innovative non invasive alla conoscenza degli attrezzi agricoli e delle attrezzature di cucina alla strategia dei digital marketing.

Presenti alla conferenza stampa quasi tutti i componenti coinvolti nel progetto dirigenti scolastici, Dottori Commercialisti, associazioni, Capitaneria di Porto che si sono detti tutti entusiasti di questo progetto che prevede grossi e interessanti risultati .