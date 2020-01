La giunta Roberti vara l'ufficio stampa: l'incarico al collega Giovanni Cannarsa

TERMOLI. La giunta Roberti dopo 7 mesi di attività si dota dell'ufficio stampa e sceglie il collega Giovanni Cannarsa, già vicepresidente dell'Odg Molise. L’ufficio stampa del Comune di Termoli realizzerà l’attività di informazione sulla base delle direttive impartite dall’organo di vertice dell’Amministrazione. La giunta ha deciso di attribuire all'Ufficio stampa i seguenti compiti: attività di promozione giornalistica dell'Amministrazione comunale - redazione dei comunicati stampa e cura del rapporto con le redazioni dei quotidiani, nonché di altri giornali periodici, emittenti radio e televisive, avviando o consolidando, ove esistenti, i contatti, garantendo una costante linea di collegamento con l'Amministrazione comunale e organizzando la comunicazione esterna, anche attraverso i social più diffusi - promozione degli eventi allestiti dall' Amministrazione comunale o di cui essa sia protagonista. - di tradurre in forma giornalistica e divulgare ai mezzi di comunicazione tutto ciò che all’interno dell’istituzione rappresenta un’informazione, che può avere valore di notizia, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle informazioni – ogni altra attività corollaria, secondo le direttive impartite dal sindaco; di conferire l’incarico di addetto stampa al dottor Giovanni Cannarsa, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa, per il periodo di mesi sei con possibilità di proroga fino allo scadere del mandato del Sindaco.