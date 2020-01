TERMOLI. Partiti questa notte in quasi mille e duecento fedeli verso Roma per dire grazie al Santo Padre per aver accolto e voluto il Corpo di San Timoteo nelle Basiliche di San Paolo fuori le Mura e San Pietro in occasione della prima Domenica della Parola di Dio.

Dopo il ritrovo in Vaticano, il programma del pellegrinaggio diocesano prevedeva la partecipazione all'Udienza generale con Papa Francesco in Aula Paolo VI.



Queste le parole del vescovo Gianfranco De Luca al termine dell'Udienza: " E' cresciuto il sentimento di gratitudine e commozione per l'incontro con il Papa, soprattutto il calore che il Santo Padre ha rivolto gli amministratori che ha ricordato loro di stare vicino alle persone e di rimanere accanto a loro ringranziandoli del lavoro che svolgono. Era compiaciuto e felice nel vedere un gruppo così numeroso"

A seguire, i pellegrini della Diocesi si sposteranno nella Basilica di San Pietro per la Professione di Fede e la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Gianfranco De Luca e concelebrata con i sacerdoti delle parrocchie. La funzione sarà animata dal coro diocesano diretto dal maestro, Paolo Tarantino.

Nel pomeriggio ci sarà la visita della Basilica di San Paolo fuori le Mura dove il Corpo di San Timoteo si trova esposto sull'altare della Conversione, in occasione dell'Ottavario di Preghiera per l'unità dei cristiani, fino a sabato 25 gennaio quando il Santo Padre Francesco celebrerà i solenni Vespri ecumenici. Mentre domenica 26 gennaio le reliquie di San Timoteo saranno trasferite nella Basilica di San Pietro per la Santa Messa celebrata dal Papa in occasione della Prima Domenica della Parola di Dio.