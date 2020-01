In 2.200 al pellegrinaggio di San Timoteo accolto da Papa Francesco

TERMOLI. Una giornata storica per la Diocesi di Termoli-Larino. Quasi duemila e duecento fedeli hanno partecipato al pellegrinaggio straordinario a Roma accolto e voluto da Papa Francesco in occasione del viaggio del Corpo di San Timoteo nelle Basiliche di San Paolo e San Pietro e della prima domenica della Parola di Dio.

Guidati dal vescovo Gianfranco De Luca, all'evento hanno partecipato sindaci e amministratori del Basso Molise, parrocchie, giovani e associazioni provenienti dall'intero territorio.

Il saluto del Santo Padre rivolto ai pellegrini nel corso dell'udienza generale in aula Paolo Sesto e poi l'incontro con i sacerdoti e gli amministratori per una foto di gruppo.

Grande emozione nel condividere alcuni momenti con Papa Francesco che ha invitato tutti a pregare e a impegnarsi per il bene comune per poi soffermarsi con i pellegrini e la benedizione delle famiglie e dei bambini arrivati dal Molise.

La giornata ha poi previsto la professione di fede e la messa celebrata dal Vescovo nella Basilica di San Pietro animata dal coro diocesano e, nel pomeriggio, la visita dei pellegrini in San Paolo dove si trova esposto il corpo di San Timoteo giunto la scorsa settimana dalla Cattedrale di Termoli.

Qui il Papa arriverà sabato per il Vespro ecumenico mentre domenica le reliquie di San Timoteo, scortate dai Cavalieri, saranno trasferite nella Basilica di San Pietro per la messa celebrata dal Papa e trasmessa in mondovisione.