Il dramma di Vicky Bucci torna sulla ribalta nazionale, 3 gli inviati delle trasmissioni Rai

TERMOLI. Lucilla Masucci de ‘La Vita in diretta”, Melania Staffi di “Chi l’ha visto?” e Maurizio Licordari per “Storie italiane”. Il servizio pubblico di Saxa Rubra ha calato il tris di inviati per seguire il caso di Victorine Bucci, la 42enne trovata morta nella sua Fiat Panda rossa in fondo al mare, a pochi metri dal molo Sud.

Un ritrovamento quasi a sorpresa, viste le 5 settimane dalla sua scomparsa, avvenuto ieri, coi sub dell’Arma dei Carabinieri di Pescara.

Un giallo che diventa ancora più angosciante, oltreché tragico. Victorine Bucci, 42 anni, litiga col compagno nella notte tra il 17 e il 18 dicembre, poi sparisce nel nulla. Ci sono coloro che la vedono ancora viva alle 10.30 di mercoledì 18 dicembre, due persone in un ufficio pubblico, chi riceve il suo cellulare un’ora prima dello stesso giorno.

L’unica cosa certa è che nella Fiat Panda rossa che stamani è stata recuperata dai sub dell’Arma dei Carabinieri, c’è il suo corpo senza vita, esattamente 5 settimane dopo l’ultimo contatto. Ma non basta, il tratto di mare in cui ieri la citycar è stata rinvenuta con la salma della donna nell’abitacolo lì non c’era quando dal 19 al 23 dicembre i Vigili del fuoco, prima di Napoli e poi di Pescara, hanno scandagliato il porto in lungo e in largo. Insomma, tanti, troppi tasselli da mettere a posto.