Chi l'ha vista? Le ipotesi sulla tragica fine di Vicky

TERMOLI. Ben 4 inviati, in varie fasi, Federica Sciarelli in studio con l’ex marito Andrea Silenzi, interviste e ricostruzioni. Il caso di Victorine Bucci, la 42enne trovata morta nella Panda rossa finita in mare, al porto di Termoli, ha trovato ampio spazio nella puntata serale di Chi l’ha visto?, a due settimane dal lancio di questa inchiesta che da scomparsa si è trasformata in tragedia.

Sono emerse alcune novità, si sono udite voci nuove e visti volti di persone che fino a ora non erano comparsi, oppure coloro che già avevano dato il proprio contributo.

Per tutti l’ex compagno era un bruto, ma sullo scacchiere delle ipotesi tra cui indagare per giungere alla verità, su come è morta Vittorina, come la chiamavano a Larino, dopo la cancellazione dell’allontanamento volontario, vista la tragica sorte della donna, restano le ipotesi di omicidio, suicidio, ma anche disgrazia e istigazione al suicidio.

Gli amici di Victorine dicono che il suo compagno la ‘stressasse’ per così dire, anche con continue richieste di denaro.

Riconfermati i contatti con l’amico in Canada, 3 volte in 9 giorni, dal volo prima deciso e poi annullato per Toronto, a causa del litigio sfociato nel ricorso al Pronto soccorso dell’8 dicembre, come ha confermato il primario di reparto dell’ospedale San Timoteo Nicola Rocchia.

Interessante la testimonianza telefonica del fratelli del suo uomo, che ha confermato quei minuti concitati nella notte tra il 17 e il 18 dicembre.

Riproposti anche i messaggi inviati nella notte dal compagno all’ex marito, ma con una versione meno incisiva rispetto a due settimane fa, resta sullo sfondo la telefonata tentata da M. alla madre di Vicky alle 6.05 del 18 dicembre, quando tutto si sarebbe già concluso, ipoteticamente, e quel cellulare lasciato sul Molo, da cui è partito tutto.