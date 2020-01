Vicky, omicidio o incidente? Se ne parla ancora su 'Storie italiane'

TERMOLI. La trasmissione “Storie italiane” di Rai Uno nella puntata di stamattina, come era inevitabile, torna a parlare del caso Vicky Bucci in seguito al recupero del corpo di ieri 22 gennaio. Dopo il riassunto delle operazioni di Polizia e Carabinieri e le toccanti immagini ormai impresse nella mente dei bassomolisani, la storia di Vicky diviene spunto per trattare di mancata integrazione e di femminicidio.

Che ci faceva Vicky in quel porto? Si è trattato incidente o omicidio? Questo Eleonora Daniele domanda agli ospiti in studio, che concordano nell’aspettare i risultati dell’autopsia prima di pronunciarsi, anche se qualcuno azzarda l’ipotesi che la povera donna sia stata messa lì già morta data l’integrità dell’asse dell’auto che, diversamente, si sarebbe rotta attraversando la barriera di scogli.

Comunque sia andata, alla base c’è una violenza contro le donne, seguito di una prevaricazione maschile. «Con le parole siate subito chiare, prendete le distanze e denunciate» è l’invito di don Bruno, anche se non concorda sull’utilità della denuncia un’ospite che rammenta come le violenze del compagno su Vicky fossero già ben note ma questo non ne ha evitato la morte.