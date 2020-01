TERMOLI. Da un argomento all’altro, il porto di Termoli sempre sotto i riflettori. Continuano a passo spedito i lavori per il restyling dello scalo marittimo e ora dopo le scogliere si è passati al rifacimento del manto stradale e al rimettere in piano l'avvallamento della strada che porta all'imbarcadero soprattutto per le isole Tremiti,che da qualche anno proprio a causa di uno smottamento e di un piano stradale abbassatosi di livello, era stata chiusa al traffico di fatto creando non pochi disagi allo stesso traffico portuale. In due giorni è stato smantellato il vecchio strato di asflato e si stanno studiando i metodi per riposizionarne uno che offra garanzie maggiori.