Pubblica illuminazione, a Portocannone si lavora per renderla più efficiente

PORTOCANNONE. Hanno preso avvio in questa settimana, i lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione nel Comune Arbëreshë, così come annunciato sul finire dello scorso anno dall'Amministrazione Comunale.

"È un risultato di cui siamo molto soddisfatti - ha commentato il sndaco Caporicci - questo intervento consentirà l'ammodernamento e la messa in sicurezza dell'impianto, oltre ad abbattere sensibilmente i costi di consumo e manutenzione. Era uno dei punti del nostro programma elettorale, e consideriamo un successo averlo realizzato, nonostante le ben note difficoltà quotidiane in cui ci troviamo ad operare".

In lavori, eseguiti in Project Financing (quindi con intero apporto di capitali privati) saranno eseguiti dalla Società Selettra Spa, di Avigliano (PZ) che gestisce impianti di illuminazione pubblica in oltre 50 Comuni italiani, e si concluderanno nel prossimo mese di giugno.

L'investimento è di 627mila euro.