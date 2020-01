«Contatto diretto tra Palazzo Ducale e il Garante dei diritti alla persona»

LARINO. Il tema dei diritti dell’uomo è al centro delle azioni di tutti i soggetti istituzionali, o così dovrebbe essere:essi convergono su una politica di pari opportunità che mira all’attenzione alla persona contestualizzandola nella società. Ma come si potrebbe tutelare con maggiore impegno? Costruendo una rete di Enti e soggetti che mettono in atto responsabilità e strumenti negli interventi per la persona, soprattutto quelle più fragili. Diventa importante allora far entrare nella rete delle stesse istituzioni anche la figura del Garante dei Diritti alla persona regionale.

Con questo intento si è mossa Graziella Vizzarri, la consigliera di minoranza e vice presidente del Consiglio comunale, con la richiesta di istituire uno spazio di incontro, presso il Comune di Larino, tra il Garante dei Diritti alla persona ed i cittadini. Una richiesta nata in seguito alla lettura della realtà cittadina, considerando anche la presenza della Casa Circondariale nel comune frentano.

La partecipazione della figura del Garante con uno sportello, a cadenza mensile, come momento di incontro dedicato ai residenti, ma agli stessi Enti, diventa indispensabile per rafforzare l’opera di tutela dei diritti fondamentali della persona nonché a supporto di azioni concrete e tangibili nella comunità.

Lo sportello presso il Comune, anche in virtù della proposta di istituire la Consulta delle disabilità e neurodiversità, ha funzione cardinale per la progettazione e consulto, oltre ad essere uno strumento foriero di iniziative da mettere in campo considerando il ruolo e le mansioni della figura del Garante stesso.

Infatti, il prezioso ruolo di garanzia dei diritti della persona, si estende alla tutela dei minori e dei detenuti della Regione, ma anche degli enti o aziende dipendenti dalla Regione e degli Enti locali nell'esercizio di funzioni attribuite o delegate dalla stessa Regione

Il Garante ha inoltre, la funzione coadiuvante nel promuovere iniziative per l'analisi delle problematiche giuridiche, socio-economiche, educative e psicosociali che influiscono sul soddisfacimento dei diritti fondamentali della persona, con particolare riferimento alle condizioni dei gruppi sociali maggiormente vulnerabili.

Essa supporta attraverso azioni di informazione, consulenza e mediazione persone o identità giuridiche portatrici di interessi privati e pubblici, ma la sua figura diventa fondamentale anche nel promuovere il buon andamento delle pubbliche amministrazioni, proprio in un discorso di rete efficace: a garanzia del buon andamento e all'imparzialità della pubblica amministrazione secondo criteri di legalità, correttezza, umanità, sollecitudine, ragionevolezza ed equità. La figura del Garante regionale entrando nella rete di lavoro del Comune frentano diventa strumento incisivo per i cittadini e la stessa Amministrazione. Ancora una volta l’azione della minoranzasi presenta propedeutica ad una politica del fare a favore della collettività.