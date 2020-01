TERMOLI. Per Silvio Luciani il 5 gennaio 2020 sarà sempre una data che cercherà di dimenticare per quello che gli è accaduto e che poteva tramutarsi in tragedia, quando per alcuni momenti ha visto il suo cuore fermarsi, e che però ricorderà con piacere invece per una serie di circostanze favorevoli che invece lo hanno “ripreso per i capelli”, salvandogli il bene più prezioso che è la vita.

Da quel giorno, oggi è la prima volta Silvio che esce in pubblico dopo 18 giorni, di cui diversi trascorsi in terapia intensiva e una settimana invece a casa. Silvio ha scelto noi per raccontare per quel che ricorda prima delle 16,30 di quel 5 gennaio e dopo, quando per fortuna si è svegliato all'ospedale San Timoteo. Silvio approfitta di noi anche per fare i ringraziamenti a tutti coloro che con la loro opera gli hanno permesso oggi di essere di nuovo, sorridente di poter riabbracciare la sua famiglia e di poter raccontare un’avventura, seppur brutta, che per fortuna è finita nel migliore dei modi. Alla fine lancia anche un messaggio: lui e la sua famiglia si impegneranno a promuovere corsi di primo soccorso che possano permettere ad altri "angeli" come quelli che hanno salvato lui di poter salvare altre vite umane.