«Custodire la memoria rendendo i giovani protagonisti»

LARINO. Come ogni anno la sezione di Larino dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, presieduta da Giuseppe Silvano, in occasione della Giornata Internazionale della Memoria, intende rivolgere un pensiero commosso alle vittime della persecuzione nazi-fascista e della Shoah. «Ricordare l’orrore dello sterminio del popolo ebraico e di tutti coloro che furono rinchiusi e morirono nei campi di sterminio, non è solo un dovere ma bensì una necessità di fronte alla quale è indispensabile la massima unità di istituzioni, associazioni e cittadini, in un momento storico nel quale a prevalere sono sempre di più odio, indifferenza, egoismo, revisionismo e negazionismo.

Le impronte lasciate dalla storia non possono essere soggette a interpretazioni strumentali e di parte, soprattutto perché esse sono state tracciate con il sangue e rappresentano un monito per la nostra generazione e per le generazioni future a preservare i valori e i principi alla base della nostra Democrazia.

Il compito dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci è anche quello di onorare le migliaia di militari italiani che dopo l’Armistizio dell’8 Settembre del 1943 si rifiutarono di collaborare con l’esercito tedesco e per questo furono imprigionati e rinchiusi nei lager nazisti sparsi in Europa. Sono i cosiddetti Internati Militari Italiani, molti dei quali dopo essere stati catturati e deportati non hanno più fatto ritorno nelle loro case e tra i loro affetti più cari, sacrificando la loro stessa vita per la Patria.

Il sacrificio degli IMI è ancora oggi testimoniato dai pochi che invece sono riusciti a ritrovare la libertà dopo anni di prigionia, di miseria, di fame, di terrore.

A chi non c’è più e a coloro che, nonostante l’inesorabile avanzare del tempo, ancora oggi portano la testimonianza delle sofferenze patite in quegli anni bui del 900, la sezione di Larino dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci intende rivolgere il suo sincero ringraziamento e intende perciò proseguire l’impegno civico e culturale per la memoria. Un cammino che in primo luogo si rivolge alle scuole e ai giovani perché senza il loro coinvolgimento e il loro protagonismo ogni sforzo sarebbe inutile. E’ sempre stata questa la grande ambizione di Gennaro Silvano, medaglia d’onore ai deportati nei lager nazisti e fondatore della sezione ANCR di Larino, la cui memoria resta viva nel cuore della sua famiglia e dei suoi concittadini, ed è questo lo scopo di tutti gli associati e di coloro che annualmente collaborano all’organizzazione delle tante iniziative pubbliche che si svolgono nella Città di Larino».