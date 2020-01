"Le arance della salute", in piazza la 30esima campagna dell'Airc

TERMOLI. Sono i volontari della sezione Avis di Termoli a portare in piazza (Corso nazionale) e nelle scuole la 30esima campagna benefica dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro "Le arance della salute".

Come evidenzia la stessa Airc, «Le conoscenze su ciò che è meglio fare per mantenersi in salute (specialmente sul piano dell'alimentazione) sono state acquisite di recente e, nelle trenta edizioni dell'iniziativa di piazza per la distribuzione delle Arance della Salute, Airc ha contribuito a diffonderle

Se Airc ha scelto proprio le arance come frutto simbolo di una sana alimentazione, un po’ lo si deve anche a James Lind, medico della marina britannica vissuto agli inizi del XVIII secolo. Fu lui, infatti, a scoprire che lo scorbuto – una malattia che colpiva i marinai che compivano lunghe traversate senza mai toccare terra – dipendeva da una carenza alimentare: la mancanza di frutta e verdura fresca, che Lind risolse caricando sulle navi grandi quantità di agrumi, in grado di conservarsi a lungo. Oggi sappiamo che nell’alimentazione dei marinai veniva a mancare la vitamina C, di cui sono ricchi proprio limoni e arance. Quella di Lind è considerata la prima ricerca medica moderna e la prima ricerca scientifica in tema di nutrizione, anche se già nell’antichità i medici attribuivano grande valore al cibo e alle sue proprietà protettive o, viceversa, ai suoi potenziali pericoli.