Confronto aperto e grande affluenza nella «Casa delle associazioni» di Termoli

TERMOLI. Il confronto è aperto e le premesse lasciano presagire che la collaborazione avrà esiti sempre più positivi.

Come annunciato, il presidente Gian Franco Massaro ha voluto dedicare la giornata di venerdì scorso alle associazioni del basso Molise, incontrando i referenti di alcune realtà che operano su quel territorio nella sede del CSV di Termoli.

E sono stati tanti i volontari che hanno risposto all'invito presentandosi nell'ufficio di via del Molinello con l'obiettivo di conoscere ancora meglio le attività che il Centro di servizio svolge in loro favore.

Nell'arco della mattinata si è dato vita a un dialogo continuo e il presidente Massaro, in compagnia dei consiglieri Flaviano Alfieri, Michele Di Domenico e Francesco Fusco, ha illustrato ai responsabili delle associazioni la gamma dei servizi di cui possono usufruire a titolo completamente gratuito: consulenze su Statuto e Riforma, supporto logistico per promozione di eventi e manifestazioni, sostegno nella stesura di progetti e molto altro. Ma questo incontro è stato utile soprattutto a inquadrare i bisogni di chi opera nel sociale. Da qui la richiesta di molti portavoce delle varie associazioni basso molisane di ottenere quante più informazioni possibile su ricerca volontari e fondi, normative, formazione e bandi.

Ambiti, questi, su cui si incentra una grossa fetta del lavoro che il CSV Molise porta avanti tutti i giorni nelle sue tre sedi di Campobasso, Isernia e Termoli.

Il presidente ha inoltre ricordato che uno degli obiettivi del Centro di servizio è tramutare i propri uffici in vere e proprie 'case del volontariato'.

«Abbiamo una stanza a disposizione per tutte le associazioni che non hanno una sede - ha ricordato Massaro -, quindi un luogo fisico in cui svolgere la propria mission. Questo lo facciamo per aiutarle in un percorso virtuoso, nell'interesse della comunità».

Nell'occasione una troupe della Tgr Molise, testata sempre molto attenta ai temi del volontariato e alle iniziative messe in campo dal CSV, ha realizzato un servizio che ha offerto uno spaccato del CSV Molise e, in particolare, del fermento che c'è in basso Molise nel 'comparto' del Terzo Settore. Sono 40 le associazioni di quest'area che risultano già socie del Centro di servizio e che ora, attraverso l'ufficio di Termoli, potranno contare su un maggior numero di incontri e consulenze.

Il presidente Massaro ha concluso la giornata rivolgendo nuovamente un appello alle istituzioni, in particolare al Governatore del Molise Donato Toma, per stabilire un rapporto più stretto col CSV, sempre finalizzato alla promozione dei valori insiti nel volontariato.