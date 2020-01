TERMOLI. Il San Sebastiano termolese viene esportato fuori dal suo tradizionale luogo, anzi extra Regione, per giungere in Puglia precisamente ad Accadia.

Da tempo si è instaurata una collaborazione con questo paese pugliese dove il Santo patrono è proprio San Sebastiano e da tempo gli organizzatori locali auspicavano in una performance congiunta con l'associazione Termolese Terzomillennio.

Il San Sebastiano così come realizzato dal Terzomillennio è stato davvero suggestivo sempre però nel rispetto della

tradizione centenaria, messo in scena in una forma teatrale molto carismatica per suggestionare non solo con il bel canto, ma anche con tutta la scenografia finalizzata a ricreare la vera rievocazione storica.

L'accoglienza calorosa e lo sbigottimento generale dei numerosissimi presenti hanno fatto il resto in questa bella cornice paesaggistica di questo comune del sub Appennino dauno.

I cittadini locali hanno riservato alla compagine Termolese un'accoglienza unica e molto calorosa, facendo sentire gli ospiti come a casa loro.

Il Terzomillennio ha portato un gruppo di una ventina di figuranti capeggiati dal Presidente Giuseppe Bucci, sempre entusiasta e pronto a spronare l'intera compagine.

Il fatto di aver rappresentato questa rievocazione fuori dai confini Termolesi

ha molto inorgoglito tutta l'associazione, essere invitati in un luogo fuori regione per portare la tradizione locale di Termoli è stato uno splendido esempio di come queste rievocazioni storico folkloristiche conservino un valore inestimabile.

Un grande ringraziamento agli organizzatori dell'evento tra cui il signor Dell'Anno Michele, l'amministrazione comunale di Accadia e il suo Sindaco il signor Pasquale Murgante.

Un ringraziamento a tutti i soci figuranti presenti e in particolare alla voce solista e per la prima volta una voce femminile la nostra Angela Pantalone che ha eseguito la canzone del San Sebastiano egregiamente.