Il cuore di Termoli in 100 articoli, domenica dopo domenica

Giunge a un traguardo speciale la rubrica del nostro termolese residente a Milano da quasi 10 lustri, Luigi de Gregorio. Quella di oggi è la centesima pubblicazione di un percorso iniziato nel 2018 su Termolionline e di questo lo ringraziamo per l'assiduità e puntualità, ancorché per gli innumerevoli spunti e aneddoti proposti, dandoci appuntamento alla 200esima pubblicazione.

TERMOLI. Storia e possibile futuro di Termoli con l’aiuto di 10 link? Impossibile. Farne un puzzle è solo un contributo. Perché Termoli nacque nel Borgo Vecchio e quando debordò fuori le mura in via Roma? Le reliquie di San Basso necessarie perché Termoli potesse costruire una cattedrale e diventare importante. Il nesso tra la difesa dai Saraceni e l’attuale Madonna a ‘Lung.

Una notte speciale all’Hotel Corona. La Piazzetta: piccola ma sempre al centro della vita di Termoli. E così fino ai giorni attuali che fotografano una Termoli in assenza di un futuro alla grande, pur avendo una evidente bellezza naturale. E nel contempo in difesa dagli attacchi di un fuoco amico, quello regionale.

1. Perché Termoli nacque nel Borgo Vecchio. Ogni città piccola o grande ha dei fondatori ed una specifica spiegazione perché è nata proprio lì. Quelli che diedero vita al Borgo Vecchio furono gli antenati degli attuali abitanti di Porticone.

2. Per diventare una cittadina importante occorreva costruire una Cattedrale. E lo si poteva fare solo sulle ossa di un santo (secondo le leggi del tempo). Un gruppo di coraggiosi Termolesi in viaggio per mare fino a giungere in Provenza e trafugare le reliquie del vescovo Basso martirizzato nel 250 d.C.

3. E quando il Borgo Vecchio fu strapieno di abitanti cominciarono ad essere costruite le prime case fuori le mura di cinta, ossia nell’attuale Via Roma. Cominciarono a convivere le due Termoli : Termoli du Paes Vicch e Termoli nuova.

4. A Madonna a ‘ Lung. Una festività attuale nata da un evento storico. La difesa di Termoli dai Saraceni. Molti per tradizione, per abitudine, per religiosità, per divertimento partecipano a questa festa fuori Temoli. Ma non molti ne conoscono l’origine.

5. E con un salto ci portiamo alla seconda guerra mondiale Nella quale per 5 giorni Termoli fu teatro di una vera e propria battaglia. A cominciare dallo sbarco degli Inglesi alle 3 di notte del 3 ottobre 1943 che sorpresero nel sonno tutti gli ufficiali tedeschi all’Hotel Corona.

6. Arrivano gli anni del boom economico Il turismo di massa e la movida che ha il suo punto centrale nella famosa Piazzetta. In essa, un piccolo balcone storico, ma completamente ignorato.

7. La crisi del 2008 colpisce ovviamente anche Termoli. La mancanza di lavoro diventa il problema prioritario. Però Termoli avrebbe tutte le caratteristiche per puntare al Turismo di Valore e creare posti di lavoro.

8. Ma purtroppo Termoli è sottoposta ad un vero e proprio attacco di fuoco amico, quelli di Campobasso, che hanno l’obiettivo di ridimensionamento di Termoli (Ospedale, Treno Termoli - Campobasso, Stazione Garibaldi, Università, Porto).

9. La reazione potrebbe avvenire mediante la coesione di tutti i politici termolesi nella difesa di Termoli ed attraverso la loro collaborazione con gruppi di cittadini attori della democrazia partecipata. Ed insieme percorrere la via del recupero dando battaglia al degrado e progettando un Piano della Bellezza per Termoli.

10. La presente carrellata si conclude con un sogno che racchiude molti sogni per Termoli la cui realizzazione è possibile per il semplice fatto che essa dipende solo da noi Termolesi.

Luigi De Gregorio