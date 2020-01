Tra Giornata della Memoria e l'eccidio di Tavenna, in alto i valori della Costituzione

TAVENNA. A seguito di un episodio poco dignitoso avvenuto una quindicina di giorni fa, prendendosela con la memoria di due vittime dell’eccidio avvenuto a Tavenna il 10 ottobre del 1943, l’Amministrazione Comunale di Tavenna, l’Anpi Molise, Libera contro le Mafie Molise e l’Associazione “Giuseppe Tedeschi” hanno valutato l’opportunità di promuovere, ieri pomeriggio alle 16, presso la sala mediateca del Comune di Tavenna, un’assemblea pubblica in concomitanza con il “Giorno della Memoria”, per consolidare e rinnovare i valori della Costituzione, la cultura del dialogo e della Pace, affinché “non si abbassi mai la guardia, l’attenzione e la vigilanza contro l’antisemitismo, contro la violenza e contro il fascismo”, così come ribadito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nell’incontro a Gerusalemme con il Presidente Reuven Rivlin. Si è parlato dell'importanza della memoria del ricordo anche attraverso le piccole storie di paese come può essere l'eccidio del 13ottobre 1943 a Tavenna e degli orrori compiuti dai nazisti nei campi di sterminio e l'importanza della costituzione repubblicana dopo la guerra. Ricordando che essa è stata il frutto di mediazione ed avendo a mente ciò che era stato il conflitto non senza dimenticare il concetto di solidarietà ricorrente in più parti, ma che nelle nuove generazioni ha perso di significato.

Oltre al sindaco Paolo Cirulli e alla rappresentanza dell’amministrazione comunale, ospiti Franco Novelli dell’associazione Libera Italia, lo storico Luigi Pizzuto, Michele Petraroia, presidente onorario associazione Giuseppe Tedeschi, in rappresentanza dell’Arma dei Carabinieri il tenente colonello Fabio Ficuciello e il luogotenente Michele Tartaglia, l’associazione nazionale Carabinieri in pensione, i sindaci Fausto Bellucci e Francesco Trolio di San Felice del Molise e Acquaviva Collecroce, due degli altri tre paesi di minoranza linguistica croata, assieme a Tavenna.

«Abbiamo ricordato l'eccidio di Tavenna del 13 ottobre 1943, dove persero la vita il Carabiniere di Colletorto Simone Vincenzo e il civile di Tavenna Giuseppe Di Lena, fucilati dai tedeschi per vendicarsi del ferimento di un soldato tedesco in seguito alla colluttazione con un tavennese – ha raccontato il sindaco Cirulli - abbiamo ricordato le vittime della mafia e le vittime dei campi di concentramento e quindi trattando anche il tema della giornata della memoria del 27 gennaio.

Si è parlato del brutto gesto che è stato fatto una decina di giorni fa attaccando un foglio sulla lapide da parte di qualche folle scrivendo “chi ve l'ha fatto fare per questi quattro molisani cabrones”.

Noi come amministrazione in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, il comune di Colletorto e la Regione Molise ci stiamo impegnando per poter costruire un monumento che rafforzi ancora di più il ricordo dei nostri due eroi».