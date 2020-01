«27 gennaio: il giorno della memoria dimenticata»

TERMOLI. Anche dalla Federazione dem del basso Molise arriva una nota in vista della ricorrenza sulla Shoah. «L’articolo 1 della Legge 20 luglio 2000, n. 211 che ha istituito il "Giorno della Memoria" recita: «La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, "Giorno della Memoria", al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati».

Da venti anni in Italia - anticipando di cinque anni la risoluzione dell’ONU che ha proclamato ufficialmente (il 1° novembre 2005) in occasione dei 60 anni dalla liberazione dei campi di concentramento, il 27 gennaio "Giornata Internazionale della Commemorazione in memoria delle vittime dell’Olocausto" - questo giorno viene commemorato per ricordare e riconoscere il male prodotto da quella sofisticata «macchina infernale» tedesca denominata «soluzione finale del problema ebraico», che prevedeva l’estinzione delpopolo ebraico dalla faccia della terra.

Eppure, nonostante la lungimiranza del nostro Paese nel voler rimarcare l'importanza di ciò che è stato, affinché non si ripeta mai più; è triste constatare, ogni giorno, che vi sia una quasi naturale inclinazione umana alla dimenticanza e all'indifferenza.

Una dimenticanza alimentata, purtroppo, da progetti politici scellerati intrisi d'odio, finalizzati a rimarcare quotidianamente le differenze tra "noi italiani" e "loro stranieri" per portarci a credere che "loro" siano la causa principale di tutti i problemi che affliggono il Paese.

Progetti politici scellerati - di destra - che, a suon di "a casa loro" e "ruspe", sembra vogliano legittimare e far apparire normale che un ex ministro degli interni suoni a casa di un cittadino per chiedergli se è vero che è uno spacciatore, solo perché è Tunisino, diffondendo il video sui social che sono ormai terreno fertilissimo per seminare odio;o che un consigliere leghista indossi, con spavalderia, magliette con la scritta "+ rum - rom"e la pubblichi su un social, come a voler ribadire la necessità di ricorrere ancora all'eliminazione di qualcuno a vantaggio del "popolo italiano".

Atteggiamenti questi, che non fanno altro che alimentare gli ingranaggi di una nuova "macchina infernale" che portano il cittadino, incancrenito dall'odio, a scrivere, ancora oggi, sulla porta del figlio della staffetta partigiana, Lidia Rolfi, " Juden hier" (qui abita un ebreo)o a rendersi protagonisti di feroci pestaggi ai danni di giovani immigrati come è accaduto negli scorsi giorni a Termoli, nella Termoli che, solo un mese fa, ha negato la cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre, perdendo la grande occasione di dimostrare che l'umanità vince sempre sull'odio.

È per questo che riteniamo debba essere, oggi più che mai, un atto doveroso delle amministrazioni quello di prendere le distanze apertamente da questo clima d'odio e razzismo e gettare semi di umanità,prendendo esempio dalla città di Campobasso e dalla cittadina bassomolisana Guglionesi che, senza alcun tentennamento, hanno conferito alla senatrice Segre la cittadinanza, certificando, in questo modo, che in questi comuni non esistono distinzioni di sesso, di etnie e di religioni ma che esiste la sola ed unica razza: quella umana!

«L'indifferenza è più colpevole della violenza stessa. È l'apatia morale di chi si volta dall'altra parte: succede anche oggi verso il razzismo e altri orrori del mondo. E la memoria vale proprio come vaccino contro l'indifferenza», ha affermato la senatrice Segre.

Noi crediamo che sia vero, che sia proprio l'indifferenza, soprattutto di quelle amministrazioni che girano la testa dall'altra parte, invece di condannare azioni indegne come quella accaduta a Termoli, ad alimentare questo clima d'odio invece di contenerlo e debellarlo, ed è per questo che, in questo giorno, sollecitiamo tutte le amministrazioni ad intraprendere azioni decise di contrasto ad ogni forma di odio e razzismo affinché il "Giorno della Memoria" non resti relegato a mero giorno commemorativo perché che ciò che è accaduto potrebbe accadere ancora, e Noi tutti abbiamo il dovere morale di impedirlo».

A firmarla il segretario di Federazione Oscar Scurti.