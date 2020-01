TERMOLI. «L'assemblea è stata indetta perché nonostante il continuo parlare Di sanità pubblica regionale, la questione San Timoteo sta cadendo nel dimenticatoio... finalmente anche gli operatori sanitari hanno deciso di prendere parola, portandoci così a valutare tante questioni anche dal loro punto di vista, per concludere il comitato ha chiesto che chiunque abbia proposte di interagire con noi in modo da creare una sinergia tra il territorio i comitati e la politica». E’ questa la sintesi che Cinzia Ferrante, una delle quattro gambe del Comitato Voglio nascere a Termoli, ha fatto dopo l’incontro di oggi.

L’assemblea pubblica organizzata dal comitato “Voglio nascere a Termoli è stata partecipata, forse al di là delle stesse aspettative degli organizzatori. Toni perentori da parte dei moschettieri del comitato “Voglio nascere a Termoli”, dinanzi a politici, medici, comitati, stampa e cittadini. La battaglia, nata per salvare il Punto nascita adriatico, è divenuta a tutto campo e per questo, Giuseppe Pranzitelli, Cinzia Ferrante, Debora Staniscia e Alessandra Di Pasquale hanno arringato il territorio in cerca di un riscatto e di quella reattività popolare forse mancata.

Due ore e mezza abbondanti di dibattito serrato e incalzante, alla presenza di consiglieri regionali, deputati ed ex parlamentari, presenti Mena Calenda, Vittorino Facciolla, Laura Venittelli e Giusy Occhionero. Dati, analisi, anamnesi dell’attuale situazione ospedaliera, tutti declinati nel senso di sfogo, specie dai medici, che hanno sancito il fallimento della politica. Tra le ricette messe in campo, in attesa di coagulare un dissenso più forte verso forme di protesta altrettanto più vibranti, la priorità di salvare la traumatologia e la capacità di gestione delle emergenze, per evitare i cosiddetti viaggi della speranza a chi arriva al San Timoteo e poi viene dislocato in base alle disponibilità.

Termolionline l’ha seguita in diretta Facebook, integralmente.