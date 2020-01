Il carcere di Larino è il più sovraffollato d'Italia

LARINO. C’è chi invoca un collegamento tra istituzioni e mondo penitenziario per potenziare la rete dei diritti alla persona. Studi e statistiche da sempre bocciano i numeri del Molise, a causa del sovraffollamento delle carceri e a certificarlo è stata Rita Bernardini del Partito Radicale, che ha elaborato i dati tenendo anche presenti i posti non disponibili carcere per carcere. Ne esce fuori un quadro impietoso che qui di seguito pubblichiamo. La nostra regione risulta essere la regione più sovraffollata d’Italia con il 182%. Larino con il 214% è il carcere più sovraffollato d’Italia; segue Campobasso con il 168%.