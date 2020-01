TERMOLI. Cosa rimane dell'assemblea pubblica di ieri sera sulla sanità? Il "Comitato Voglio Nascere a Termoli" in seguito al successo riscosso «ringrazia in primis l'associazione #SAE112 e il suo presidente Matteo Gentile, che si é messo a disposizione accogliendoci e accogliendovi nei propri locali a titolo gratuito, tutti i numerosi cittadini presenti intervenuti, il personale medico e infermieristico dell'ospedale San Timoteo, in particolare modo, Pasquale Spagnuolo, Giovanni Serafini, Quintino Desiderio, Nicola Rocchia, Bernardino Molinari, l'infermiera del Blocco Operatorio Angela Santamaria, i politici intervenuti come la Consigliera Regionale di maggioranza nonché Presidente della Quarta Commissione Sanitá Filomena Calenda, il Consigliere Regionale di minoranza Vittorino Facciolla, l'onorevole di Italia Viva Giuseppina Occhionero, l' ex Onorevole, avvocato e Presidente dell' Associazione "Casa dei Diritti" Laura Venittelli, la Consigliera Comunale di minoranza Marcella Stumpo, il sindaco di San Giacomo degli Schiavoni Costanzo Della Porta, il presidente Italo Testa del "Forum in difesa della Sanitá Pubblica e di qualitá", Giuseppe Bianchi del "Forum in difesa della Sanitá Pubblica e di qualitá", Luigi Balice come rappresentante del "Comitato San Timoteo", Pino D'Erminio e Italo Di Iorio. In fine e non perché meno importanti, i numerosi giornalisti presenti che ci supportano sin dall'inizio e in particolare la testata di #Termolionline che con il suo giornalista Trombetta Michele ha seguito in diretta l'intero dibattito, dando la possibilitá alle persone impossibilitate ad esserci, di poterci seguire».

Siamo stati ben lieti di supportare questa iniziativa, come abbiamo cercato sempre di fare nel passato, e per tutte le associazioni e i comitati. La missione editoriale di Termolionline è guardare al territorio e nel caso occorra difenderlo.