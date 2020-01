Aumentano le richieste di abbigliamento personalizzato

TERMOLI. Essere sempre alla moda e personalizzare il proprio outfit è la priorità di molte persone, ma in alcuni casi rappresenta anche una necessità vera e propria. Negli ambienti di lavoro, ad esempio, viene spesso richiesto un abbigliamento personalizzato per distinguersi rispetto ad altre aziende, mettendo ben in evidenza il proprio marchio o i propri colori peculiari. Il costante aumento della richiesta di maglie, giacche o complementi personalizzati, quindi, attualmente dipende tanto da esigenze professionali quanto dalle tendenze del momento.

L’inserimento di frasi, disegni oppure loghi su un capo di abbigliamento può avvenire in diversi modi: tra le tecniche di stampa più utilizzate vi è quella della serigrafia. Si tratta di un procedimento che fa permeare l'inchiostro nel tessuto tramite la pressione di una matrice sulla superficie desiderata. Data la sua estrema versatilità, questa modalità di stampa si adatta bene a tessuti sia naturali che sintetici ed è particolarmente indicata quando si debbano definire bene i contorni di un'area di media o grande estensione. Oltre che sui tessuti, si può applicare la serigrafia anche su materie plastiche o cartacee, per personalizzare borracce, shopper e persino ombrelli.

Un’altra tecnica largamente impiegata è quella della stampa digitale, che vanta tra i suoi principali vantaggi quello di poter sfruttare numerosi colori durante il processo di personalizzazione, dando luogo a un risultato finale ottimamente definito. Le stampanti professionali impiegate per questo procedimento sono in grado di trasferire il soggetto sulla seta, così come sul jeans con una precisione notevole, velocemente e a costi bassi. Il risultato è anche resistente al tempo e a numerosi lavaggi.

Infine, per esigenze particolari e risultati più eleganti si può ricorrere al ricamo. Questa tecnica dal sapore antico oggi viene realizzata con l'ausilio di macchinari molto precisi, che velocizzano le operazioni ma offrono lo stesso risultato di un lavoro fatto a mano. Viene scelto soprattutto per scritte o immagini che non richiedano una definizione troppo particolareggiata di contorni e contenuti, per ottenere un effetto retrò di indubbio stile.

Abbigliamento adatto per tutte le occasioni

Oltre che per creare look unici e in grado di rispecchiare i propri gusti, spesso si realizza abbigliamento personalizzato per creare regali originali e particolari, così come per rispondere alla necessità pratica di dover disporre di capi di vestiari facilmente individuabili in contesti pubblici, come per esempio quello scolastico.

In ambito lavorativo si può, invece, avere l'esigenza di pubblicizzare il proprio marchio o il proprio motto per intercettare l’attenzione di partner o clienti. Per questo motivo, la richiesta di abbigliamento personalizzato da parte delle aziende è più alta in occasione di eventi, convegni e fiere dove sia necessario identificarsi in maniera forte ed evidente agli avventori.

Si ricorre all’abbigliamento personalizzato anche in tutte quelle realtà lavorative in cui ci sia la necessità per il datore di lavoro di avere un controllo maggiore dei movimenti dei dipendenti oppure di trasmettere un senso di ordine e pulizia alla clientela.

Un outfit personalizzato per scopi professionali, infine, deve rispettare anche determinati standard per quanto concerne lo stile: per un logo multicolore o di grandi dimensioni si consiglia di optare per la stampa su un unico indumento, per non appesantire la visione d’insieme, optando per una tinta unita nel resto degli abiti.

Laddove, invece, il marchio sia piccolo e discreto e si voglia mantenere un'immagine elegante, lo si può mettere in evidenza scegliendo di imprimerlo su un capo che vada a creare un accattivante contrasto cromatico.