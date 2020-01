TERMOLI. Oggi, 50 delegazioni di tutto il mondo, 3.000 invitati, 1.000 giornalisti di ogni parte della nostra terrà, renderanno omaggio a tutti coloro che hanno vissuto o sopravvissuto l’inferno sulla terra.

Oggi, il più grande commemorazione nella storia, dopo 75 anni dalla liberazione del campo di concentramento tedesco, proprio ad Auschwitz (in polacco Oświęcim).

In occasione della Giornata della Memoria, sotto l’egida dell’Ufficio del Consiglio d’Europa e con il patrocinio del Comune di Termoli, si è svolto 24 e 25 gennaio 2020, presso il Cinema Sant’Antonio, l’evento organizzato dalla associazione socio-culturale italo-polacca “Apolonia”.

Luisella Pavan-Woolfe, direttrice del Consiglio d’Europa con la lettera del 22 gennaio 2020 scrive:” Gentile Presidente Dagmara Sobolewska, ho appreso con piacere che l’attività da Lei coordinata in occasione delle commemorazioni della Giornata della Memoria accoglierà ben 500 studenti. Solo l’impegno di portare avanti un processo educativo senza fine può evitare il ripetersi di tali orrori, aiutando così gli alunni ad apprendere e a conoscere i fatti – e le loro cause – di questo periodo più buio della storia d’Europa…”

Ringrazio nel nome proprio e come presidente dell’Associazione Apolonia a tutti coloro che hanno avuto la possibilità di condividere l’evento ed alla riflessione sulla attuale situazione storico-sociale.

Termoli aveva l’opportunità di commemorare la giornata bensì in 3 appuntamenti. Con grande compostezza e struggente silenzio i studenti hanno partecipato e corrisposto all’evento.

Un vivo ringraziamento ai dirigenti e rispettivo corpo docenti delle Scuole Molisane, che hanno dimostrato la sensibilità ed il dovere verso gli studenti e le famiglie. Un profondo senso alla vita e alla partecipazione collettività per diffondere la dignità e valori umani.

Ringraziamento va soprattutto ai dirigenti scolastici Concetta Rita Niro, Stefano Giuliano, Maria Maddalena Chimisso, Francesco Paolo Marra e Marina Crema.

Un ringraziamento alla numerosa presenza della cittadinanza, al direttore Emanuele Bracone per la partecipazione e sostegno per la divulgazione dell’evento di spessore storico.

La manifestazione è stata una viva lezione di storia per la formazione e la crescita del capitale umano. Il nostro impegno nel portare nelle scuole molisane, ai genitori, alle famiglie un momento di riflessione e di dibattito autentico su un passato terribile che non bisogna dimenticare, proprio perché non deve mai ripetersi una simile tragedia. Abbiamo un obbligo verso i nostri figli, loro non sono responsabili delle nostre azioni.

Indomani, noi tutti, saremo nelle loro mani, non dimentichiamo mai!

In tutti i tre incontri la prima fila in sala del cinema è stata riservata per le autorità locali, invitata in tempo, probabilmente desiderata anche da parte di tutti studenti molisani.

La fila rimasse sempre libera.

Credo, che in questa manifestazione non doveva esserci un posto vuoto…