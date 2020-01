Registro Tumori, «Vogliamo portare la questione in Consiglio comunale»

TERMOLI. La recente scomparsa di due giovani donne a causa di mali incurabili ha riproposto all’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni la questione tumori. Per questa ragione, con una iniziativa congiunta, i consiglieri di maggioranza Francesco Rinaldi e Michela Antignani hanno promosso una campagna di sensibilizzazione sul Registro Tumori. «I sottoscritti Consiglieri comunali Michela Antignani e Francesco Rinaldi, in seguito ai sempre più numerosi casi di tumori avvenuti a Termoli e in Basso Molise, su cui gli organi di stampa locali hanno tempestivamente focalizzato l'attenzione, vogliono dare impulso ad un percorso di informazione, comunicazione, analisi, studio, approfondimento e monitoraggio del registro tumori Asl Molise, di cui da anni si promette l'istituzione.

A tal proposito la Consigliera Antignani ha chiesto, al presidente della VI commissione, di discutere l'argomento, per conoscere lo stato dell'iter dell'istituzione del registro dei tumori. Nel costante impegno per la prevenzione di tale malattia anche il registro tumori è uno strumento importantissimo di ricerca e prevenzione per il nostro territorio, al fine di capire se determinate neoplasie siano più diffuse in determinati luoghi e se vi è una correlazione tra alcune aree e/o l'esposizione a determinate sostanze e l'insorgenza della malattia. Il nostro obiettivo sarà quello di analizzare statisticamente e matematicamente i dati registrati in tale registro comparandoli con i dati di altre regioni. Tutta l’attuale amministrazione comunale è sensibile all'argomento ed è, pertanto, nostra intenzione calendarizzare un consiglio comunale monotematico sul tema».