Il dibattito della discordia, «L'annessione all'Abruzzo sarebbe l'ultima spiaggia»

TERMOLI. Distinguo da parte dello stesso comitato organizzatore Voglio nascere a Termoli rispetto alla notizia della petizione sull’annessione all’Abruzzo del Basso Molise. « Durante il dibattito, nell'assemblea pubblica di domenica 26 gennaio, indetta dal "Comitato Voglio nascere a Termoli", sono state fatte numerose proposte per intervenire nell'immediato sulla crisi Sanitaria che attanaglia la nostra regione ma in particolar modo il Bassomolise, tra queste, la proposta dell'annessione all'Abruzzo processo a nostro dire lungo e contorto.

Quest'ultima proposta già ampliamente valutata dal "Comitato San Timoteo", per noi può essere valutata come un qualcosa che corre in parallelo, perché la priorità attuale, è quella d'intervenire in modo immediato.

La riteniamo l'ultima spiaggia da prendere in considerazione solo se tutti gli altri tentativi risultassero vani e in quanto preferiamo agire salvaguardando il nostro territorio, la nostra identità territoriale e i nostri diritti».

Una posizione ribadita anche nella diretta Facebook di Cinzia Ferrante.