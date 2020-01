CASACALENDA. Ieri 27 Gennaio 2020, in occasione del Giorno della Memoria, le Scuole di Casacalenda - in collaborazione con l’Amministrazione Comunale -, hanno inaugurato, in linea con il progetto internazionale, il Giardino Dei Giusti.

Un’area dove mettere a dimora, ogni anno, piante e alberi in ricordo dei Giusti: donne e uomini, persone dei nostri tempi, che hanno dedicato la vita alla difesa della #libertà, che hanno salvato vite e storie dai genocidi e dall’indifferenza, che hanno combattuto per i diritti umani.

Sono stati ripiantati 10 alberi per 10 eroi; i ragazzi ne hanno letto e raccontato le storie e il loro impegno per l’umanità.

Un’iniziativa per ricordare le vittime della Shoah ma soprattutto per non dimenticare chi ha lottato contro la discriminazione e l’indifferenza.