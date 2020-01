TERMOLI. L'Asd Runners Petacciato, come aveva stabilito inizialmente alla partenza della terza edizione della corsa podistica non competitiva lo scorso 29 dicembre, denominata "Babbi Natale in fuga", ha devoluto parte del ricavato dell'evento per comprare dei giocattoli che sono destinati al reparto Pediatrico dell'Ospedale San Timoteo di Termoli.

Questa mattina c'è stata la consegna ufficiale nelle mani del personale del reparto. Solo un aneddoto per raccontarvi la gioia dei piccoli degenti: un bimbo piccolo che piangeva perché non voleva stare in ospedale, appena ha visto arrivare i ragazzi dei Runners Petaccuato, con tutti quei giocattoli, non ha avuto più remore o voglia di scappare dal nosocomio termolese, ha preso un gioco e alla domanda se gli piacesse l'ospedale, lui senza pensarci su ha risposto: "sì è bello stare qui." Un gesto semplice, fatto con il cuore, come quest'anno hanno fatto i Runners Petacciato e qualche settimana fa anche il Lions Club Tifernus e il Calcio Termoli 1920, ha portato con qualche attimo di felicità a piccoli pazienti che a quell'età preferibilmente starebbero molto meglio a casa loro a giocare come con gli amici. Un plauso ai Runners Petacciatesi che da tre anni a questa parte, con la fuga dei Babbi Natale, portano attimi di gioia al san Timoteo.