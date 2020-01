Parte la Vigilanza ambientale: il Comune stanzia 200mila euro in 2 anni

TERMOLI. Un importo consistente, 200mila euro in due anni, per il servizio di Vigilanza ambientale del Comune di Termoli. E’ il contenuto dell’avviso pubblico diramato dall’amministrazione lo scorso 24 gennaio.

La vigilanza ambientale consiste in un servizio di informazione, prevenzione e controllo, nonché di repressione degli illeciti, finalizzato alla corretta ed efficace applicazione delle norme vigenti in materia di ambiente e gestione dei rifiuti.

Le Guardie Ambientali provvedono al controllo, all’assistenza e al supporto della cittadinanza dal punto di vista della raccolta dei rifiuti e del decoro urbano, fornendo elementi per la soluzione delle problematiche e per l’applicazione delle penali.

Le Guardie Ambientali, nell'espletamento della loro attività, svolgono funzioni di polizia amministrativa in qualità di pubblici ufficiali ed esercitano i poteri di accertamento di cui alla L. 689/1981; pertanto il coordinamento delle attività delle Guardie Ambientali sarà effettuato dal Comune di Termoli tramite il Comando Polizia Municipale.

Le attività sono da svolgersi in piena autonomia organizzativa del lavoro, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente Avviso e delle prestazioni contenute nell’offerta tecnica migliorativa presentata in sede di gara da parte dell’affidatario.

Resta a carico dell’affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l’espletamento delle prestazioni, rimanendo esso organicamente esterno ed indipendente dagli uffici e dagli organi dell’Amministrazione, non configurandosi in alcun modo un rapporto di lavoro dipendente. L’affidatario assolverà ogni adempimento richiesto con mezzi e strumenti propri o dallo stesso acquisiti a proprie cure e spese. In particolare le Guardie Ambientali dovranno essere munite di auto proprie nonché di strumentazione informatica e di qualsiasi altra attrezzatura occorrente all’espletamento dell’incarico.

Inoltre esso è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall’Amministrazione, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a quest’ultimi.

Le specifiche azioni che l’affidatario si impegnerà a svolgere per conto del Comune quindi sono le seguenti:

controllo puntuale dei rifiuti conferiti da parte delle utenze del servizio pubblico di raccolta su tutto il territorio comunale, consistente in una azione di monitoraggio sulla qualità della raccolta differenziata, che si basa sul controllo del rispetto degli orari e delle modalità di raccolta dei rifiuti. Al riguardo l’Affidatario dovrà garantire un numero minimo annuo di 200 controlli random di rifiuti conferiti dalle utenze, i cui risultati dovranno essere trasmessi al Comune e al Gestore del servizio di igiene urbana a mezzo di apposita reportistica;

controllo puntuale sulla corretta effettuazione del compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti da parte delle utenze che dichiarano di praticarlo ai fini delle previste riduzioni tariffarie. Al riguardo l’Affidatario dovrà garantire un numero minimo annuo di 50 controlli random di utenze, i cui risultati dovranno essere trasmessi al Comune e al Gestore del servizio di igiene urbana a mezzo di apposita reportistica.

monitoraggio del territorio dal punto di vista della presenza di rifiuti abbandonati e altre problematiche ecologiche e ambientali, comprensivo di raccolta dati, informazioni e documenti;

azioni di prevenzione e repressione dell’abbandono di rifiuti;

azioni di prevenzione e repressione degli errati conferimenti da parte dell’utenza, nonché del

mancato rispetto delle disposizioni inerenti la conduzione dei cani in luoghi pubblici e le deiezioni canine;

collaborazione con il Comando di Polizia Municipale del Comune di Termoli per attività di

prevenzione, controllo, ricerca e accertamento di violazioni in materia ambientale;

collaborazione con il Gestore del servizio di igiene urbana, Rieco Sud scarl, per attività di diffusione diretta di informazioni alla cittadinanza e segnalazioni di necessità di intervento;

informazione e sensibilizzazione dei cittadini sulle regole localmente valide in materia di conferimento dei rifiuti e tutela dell’ambiente;

accertamento di eventuali illeciti amministrativi in violazione di normative nazionali e regionali, nonché di ordinanze e regolamenti comunali, in contraddittorio con il responsabile della violazione, ricorrendone i presupposti, eventualmente compresa la definizione degli importi e delle penali da applicare, qualora autorizzato dall’amministrazione. Le attività svolte devono essere comprovate da specifici verbali della verifica effettuata;

assunzione di eventuali linee programmatiche definite dall’Amministrazione Comunale per il perseguimento degli obbiettivi di qualità del servizio.

Le attività di cui sopra dovranno essere svolte da un numero minimo di 10 unità di personale in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie, secondo un programma di lavoro che può estendersi dal lunedì alla domenica nelle seguenti fasce orarie: 8– 13-14–19 per un monte orario complessivo minimo di 70 ore/settimana di copertura complessiva del territorio. Per eventuali necessità di carattere straordinario potranno essere concordati, di volta in volta, diversi turni, previo accordo tra le parti.

Le Guardie Ambientali svolgeranno i servizi di norma in coppia, e devono qualificarsi esibendo il tesserino personale e portare il distintivo, approvato dal Comune di Termoli.

L’Affidatario dovrà individuare un responsabile di zona che organizzi la vigilanza sul territorio secondo le disposizioni concordate con il responsabile designato del Comando di Polizia Municipale, che organizzerà e coordinerà i turni di servizio, indicando le situazioni ovvero le segnalazioni da verificare, nei limiti dell’attività di competenza.

Gli esiti dei sopralluoghi relativi ad ogni segnalazione, completi di documentazione fotografica, saranno riferiti e consegnati al responsabile del Comando di Polizia Municipale per i successivi adempimenti di legge.

L’Affidatario indicherà al Comune di Termoli, entro la stipula del contratto, i nominativi, i recapiti e la documentazione attestante il possesso dei requisiti delle singole Guardie messe a disposizione per il servizio da svolgersi per il Comune di Termoli, e si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al riguardo.

Il responsabile di zona dovrà inoltre: presentare relazioni periodiche sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, corredate da documentazione fotografica su richiesta dell’Amministrazione; presenziare a riunioni o audizioni richieste da parte dell’Amministrazione in ordine a circostanze inerenti i controlli di competenza; essere munito di telefono cellulare, Pec e indirizzo di posta elettronica non certificata in modo da poter essere rintracciato agevolmente da parte del personale dell’amministrazione;

Nell'espletamento dei propri compiti le Guardie Ambientali non possono essere armate, anche se regolarmente autorizzate al porto delle armi.

Le attività di cui al presente articolo saranno svolte e integrate secondo le proposte metodologiche migliorative presentate nell’Offerta Tecnica.

Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati devono far pervenire una richiesta di invito, sottoscritta digitalmente, entro il termine perentorio delle ore 12 del giorno 14.02.2020 sul portale delle procedure telematiche del Comune di Termoli-