Concorsi per i sei ginecologi al traguardo, si attendono graduatorie e assunzioni

TERMOLI. Dopo mesi di ambasce e immobilismo, integrata la commissione esaminatrice, si è svolta a Campobasso la fase finale dei concorsi per selezionare i 6 ginecologi che dovrebbero rimpinguare fino a colmare tutti i vuoti in organico al Punto nascita di Termoli dell’ospedale San Timoteo, il cui destino è legato all’esito del ricorso in Consiglio di Stato che si discuterà nel merito ad aprile.

L’auspicio è che i sei ginecologi vincitori di concorso, la cui graduatoria dovrà ancora essere pubblicata dall’Asrem, saranno assunti in tempo utile e che non trascorrano altri mesi prima di definire la posizione, altrimenti non si sarà risolto nulla.