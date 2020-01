Antigone e le affollate carceri molisane

LARINO. Per l'associazione “Antigone” (XV Rapporto sulle condizioni di detenzione), nell'arco di poco tempo, le carceri italiane (tasso di affollamento ufficiale 121,2%) potrebbero raggiungere di nuovo i livelli che costarono la condanna della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. A novembre del 2019 i detenuti erano 61.174. Insomma, dove soggiornano più di due detenuti, dovrebbe essercene uno solo. A Como ed a Taranto il tasso di affollamento è del 202%; la regione più ‘compressa’ è la Puglia, seguita dal Molise (150% quello teorico, 161,4% quello reale) e dal Friuli Venezia Giulia (144,1% e 154,7%).

Gli istituti penitenziari sono all’incirca 200; e, nel 27,3% dei casi, sembrerebbero esserci celle in cui i detenuti hanno a disposizione meno di 3mq a testa di superficie calpestabile. Una condizione che, secondo la Corte di Cassazione, è da considerare inumana e degradante (art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo). In più della metà sono state trovate camere senz’acqua calda ed in altre cinque risultavano situati ‘wc’ in ambiente non separato. In un terzo degli istituti non operava un medico sulle 24 ore; e, in media, per ogni 100 detenuti, c'erano a disposizione 6,9 ore settimanali di servizio psichiatrico ed 11,6 di sostegno psicologico. Eppure il 27,5% degli oltre 60.000 reclusi è assuntore di terapie psichiatriche. Inoltre il 10,4% sono tossicodipendenti con un trattamento farmacologico sostitutivo in corso. I detenuti che lavorano alle dipendenze dell'Amministrazione sono appena il 25%, offrono un impegno di poche ore al giorno e manco in tutti i giorni della settimana. Solo il 2,2% lavora per una cooperativa privata o per un datore di lavoro esterno. Infine, nel 30% degli istituti visitati, non è attivo alcun corso di formazione professionale. Dunque, secondo “Antigone”, il Molise è la seconda regione in Italia per sovraffollamento nelle carceri.

Per l’organizzazione sindacale autonoma di Polizia penitenziaria il numero dei detenuti è in crèscita costante: al 30 novembre 2019 erano all’incirca 1.500 in più rispetto alla fine del 2018. “Un aumento su cui non pesano gli stranieri che, sia in termini assoluti che percentuali, sono diminuiti rispetto allo scorso anno”. Tuttavia ci sono istituti dove le cose vanno di gran lunga peggio. Pur tuttavia occorre prendere atto che, a fronte di tale sovraffollamento, per gli uomini della Polizia penitenziaria non è stato fatto alcunché da anni. Al contrario si è concretata una gravissima carenza negli organici, la fatiscenza delle strutture, la mancanza di strumenti atti a contrastare gli eventi critici, il venir meno di mezzi di vestiario. Insomma la situazione sarebbe giunta sull’orlo del collasso.

Per questi motivi, con l’auspicio che nel 2020 possano concretarsi, grazie ad una nuova politica di governo, interventi positivi, il Sappe ha confermato lo stato di agitazione della Polizia penitenziaria di Puglia e Molise con manifestazioni pubbliche per segnalare il comportamento di chi, “con dedizione, professionalità ed accortezza, con senso di appartenenza ed elevato spirito di sacrificio, evita - nonostante il gravissimo stato - maggiori e più gravi conseguenze non senza difficoltà, continuando a garantire uno standard di ordine di sicurezza che costituiscono condizione imprescindibile per il proficuo lavoro di tutti gli operatori”. Sarebbero gravi soprattutto le condizioni delle infermerie. Via Cavour, ad esempio, pur con un numero minore di detenuti, fruirebbe di un numero maggiore di personale medico ed infermieristico. Larino, di contro, che vanta la Casa circondariale e di reclusione più grande della regione, dispone di un solo medico e di un unico infermiere che, potenzialmente, devono dedicarsi a ben 180 detenuti contro i 3 medici ed i 4 infermieri di Campobasso che curano – sì e no - 87 detenuti circa. A tale proposito è stato osservato che, da quando il ‘Vietri’ non c’è più, i detenuti che necessitano di ricovero vengono trasportati prima a Termoli per il ‘triage’ al Pronto soccorso e poi al ‘Cardarelli’. Questo solo perché al ‘San Timoteo’ non è stata mai attrezzata una stanza munita di sbarre alle finestre.

Campobasso può contare su di una sola camera con due posti-letto; cosicché, nel caso ci sia un terzo ricovero, il paziente verrebbe trasferito a Foggia.

Claudio de Luca