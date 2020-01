Viadotti a rischio e disagi sull'A14, al Ministero si valutano pedaggi ridotti e misure compensative

VASTO SUD. Col deputato di Italia Viva Camillo D’Alessandro, la vertenza A14 torna in Parlamento, nel question time rivolto alla Ministra Paola De Micheli. «Il Ministro sa in che condizioni versa la dorsale adriatica.

È una situazione ormai non più sopportabile, non possiamo girare intorno alle parole. Si è verificato un doppio blocco: uno autostradale, a seguito dei sequestri dei guard-rail per effetto di un provvedimento dell'autorità giudiziaria e si viaggia ad una sola corsia; l'altro per la deviazione dei Tir sulla statale 16, che ha mandato in crisi le popolazioni di quei territori, che sono scese in piazza e che stanno protestando. Non è più possibile, adesso veramente basta. Io chiedo al Ministro di intervenire con forza, so che è al lavoro, ma dobbiamo dare e spero che oggi possa dare delle certezze sui tempi del ripristino della normalità». La titolare dem del dicastero alle Infrastrutture e ai trasporti conferma. «Siamo assolutamente consapevoli dei disagi derivanti dalle limitazioni imposte sulla tratta autostradale A14 a seguito dei sequestri disposti dalla magistratura. Confermo che il Ministero si è da subito attivato per il superamento di queste criticità e per il ripristino dell'ordinaria circolazione in condizioni di sicurezza per l'utenza, per quanto ovviamente di competenza del Ministero.

A tale scopo, nell'immediatezza dei provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria, abbiamo chiesto al concessionario un piano di verifiche sulla funzionalità delle infrastrutture coinvolte. Il concessionario ha, quindi, commissionato ad istituti e a professionisti esterni una serie di accertamenti su elementi strutturali, una modellazione dei fenomeni franosi in corrispondenza del viadotto Cerrano sulla A14.

All'indomani di tali verifiche e gli uffici del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, preso atto dello stato dell'infrastruttura, hanno favorevolmente valutato l'ipotesi di consentire il ripristino del transito dei mezzi pesanti attuando un piano di gestione emergenziale che consente il monitoraggio del fronte di frana e ovviamente in presenza dell'apposita autorizzazione dell'autorità giudiziaria. Il concessionario ha predisposto, anche avvalendosi di istituti universitari, il richiesto piano di monitoraggio della frana allestendo la relativa strumentazione tecnica. In data 24 gennaio scorso il piano di monitoraggio della frana è stato sottoposto alla valutazione degli uffici del Ministero che hanno richiesto alcune modifiche per l'individuazione delle fasi d'allerta e le corrispondenti azioni di sicurezza. Il piano di monitoraggio, modificato secondo le indicazioni del Mit, è stato trasmesso dal concessionario anche alle prefetture competenti per territorio, alla Polizia di Stato e ai comuni interessati al fine di acquisire eventuali osservazioni. Alcune autorità territoriali interessate, prefetture ed enti locali, hanno chiesto di portare ulteriori integrazioni a tale piano di monitoraggio, che sono state valutate da parte degli uffici del Ministero. Siamo ulteriormente intervenuti in poche ore per consentire una rapida implementazione del piano che il concessionario deve sottoporre all'autorità giudiziaria.

Ovviamente le numerose richieste di implementazione da parte degli enti locali e le puntuali risposte del Mit si sono susseguite nelle varie fasi di questa vicenda relativa al viadotto del Cerrano. Gli uffici del Mit sono rimasti a disposizione h24 della Magistratura, del concessionario, degli enti locali fornendo ogni necessario supporto o chiarimento. Le osservazioni pervenute sono state recepite nella nuova versione del piano di monitoraggio inviato alle amministrazioni direttamente coinvolte il 28 gennaio scorso. Il concessionario ha comunicato di avere presentato, sulla base di detto piano e delle altre misure di sicurezza già impartite, apposita istanza di dissequestro. Ove l'autorità giudiziaria dovesse accogliere l'istanza di dissequestro, la tratta autostradale verrà immediatamente riaperta al transito dei mezzi pesanti nei limiti e secondo le condizioni previste dal piano e dalle misure di sicurezza, con contestuale alleggerimento del traffico sulla viabilità della statale. Infine per quanto concerne la sospensione temporanea dei pedaggi, si evidenzia che gli uffici del Ministero stanno verificando la fattibilità di tale ipotesi oltre anche ad altre eventuali misure compensative».

Poco soddisfatto l’onorevole, seppur di maggioranza. «Per fare Bologna-Pescara si impiegano otto o nove, credo che questo sia un servizio che grida allo scandalo e che non si può pretendere lo stesso pedaggio. Detto questo, da quello che ho capito e da quello che era emerso anche dalla stampa, lei ha rappresentato un quadro dove il Ministero ha chiuso tutto il lavoro che doveva fare in supporto e il concessionario ha presentato istanza di dissequestro alla magistratura.

Ora è chiaro che è una risposta che va benissimo e la ringrazio. Il punto è che veramente la situazione in cui versano gli abruzzesi è disperata, soprattutto le popolazioni lungo la statale 16 per quel tratto che è invaso dai mezzi pesanti: è evidente che cercavano, cercano, chiedono, pretendono date certe che deve derivare da un provvedimento evidentemente dell'autorità giudiziaria. Però siamo a un punto di snodo. Io non ho il tempo per entrare nel merito. Però credo che rispetto all'ufficio territoriale del Mit che opera controlli, lei dovrebbe prima o poi trovare il modo per capire se tali controlli avvengono o queste verifiche avvengono dopo le emergenze o se si può evitare che si arrivi alle emergenze per le quali l'autorità giudiziaria sequestra i guardrail e blocca l'Italia centrale adriatica. Io insisterò fino a quando il problema non sarà risolto, Ministro, perché non è più una condizione normale: è un'emergenza nazionale, ambientale e sanitaria. Lei pensa, concludo, che vigili del fuoco o il servizio sanitario non riesce a raggiungere i luoghi dove andare sulla statale 16 per il blocco dei camion.

Non vorrei che accadesse qualcosa di grave e poi stessimo qui a commentare le cose gravi che non dovrebbero accadere in un Paese civile».