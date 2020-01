TERMOLI. #unbacionelborgotermoli, due settimane di promozione dell’amore nel borgo antico di Termoli.

Il progetto è stato presentato questa mattina in piazza Duomo, iniziativa simpatica che prendendo spunto dal prossimo San Valentino, festa degli innamorati, ha l’intento di essere un’idea permanente e rientrare in quegli eventi che dovrebbero o almeno cercare di far vivere il borgo non solo d'estate, ma anche d'inverno.

L'idea presentata dall'Associazione turistica Turismol, con il patrocinio del Comune di Termoli presente quest'oggi con l'assessore alla Cultura, spettacolo Michele Barile e anche l'assessore all'Ambiente Rita Colaci, ma è promossa anche dall'Associazione Termoli Medievale, che raggruppa gli esercenti del paese vecchio.

Insediati i cartelli che imitano quelli stradali e che messi in posti strategici, caratteristici e affascinanti del nostro Borgo invidiato da molti.

La segnaletica indica esplicitamente in italiano e inglese "In questo luogo è obbligatorio baciarsi/In this place kisses are obligatory".

Mentre Paola Palombino della Turismol e gli assessori Barile e Colaci, Pino Polimene dell’associazione Termoli Medievale, ci illustravano tutte le sfaccettature dell’iniziativa, era doveroso avere anche l’anteprima dell’oggetto del contendere cioè il bacio nel posto specifico, e così si sono prestati Mariana e Bogdani, poi due amiche e infine una mamma e una figlia, a dimostrazione che il bacio non è solo quello dell’amore tra uomo e donna, ma anche il bacio amichevole, quello tra genitore e figli, tra uomo e animale, col proprio cagnolino o gatto ecc ecc.

Il tutto poi è legato ad un contest fotografico, ogni foto scattata con bacio sotto i cartelli preposti, potrà essere pubblicata sui social noti con l’hastag #bacionenelborgotermoli e chi riceverà più like e cuoricini alla fine riceverà l’ingrandimento da poster della foto.