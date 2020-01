"Le note della memoria", poesia e musica a Larino per non dimenticare la Shoah Copyright: Termolionline

LARINO. Incisivo l’evento “Le note della memoria” tenutosi domenica scorsa presso Palazzo Ducale. Organizzato dal Comune di Larino con l’intento di compartecipare alla cittadinanza il ricordo dei tragici accadimenti di 75 anni or sono che tanto hanno ferito l’intera umanità. Un evento garbato nella sua struttura riportata ai molti presenti: ben equilibrato negli interventi che hanno emozionato in più momenti nel pomeriggio dedicato agli orrori della Shoah.

L’evento è iniziato con i saluti di rito del sindaco della città di Larino Giuseppe Puchetti che ha sottolineato ai presenti l’importanza della memoria affinché non si dimentichi per non ripetere, ma soprattutto ha puntato il breve intervento sull’incentivare una memoria dinamica indispensabile per ritrovare il senso dell’umanità. Nel proseguire, l’incontro moderato dal presidente del Consiglio comunale Antonio Vesce e l’assessore alla cultura del Comune di Larino Maria Giovanna Civitella, ha preso corpo nelle esibizioni al pianoforte e violino del Maestro Daniele Terzano e il Maestro Giuseppe Rossi. Brani musicali come “Buongiorno principessa” e “Schindler's List” insieme a tanti altri hanno reso un’atmosfera unica, piena di emozioni forti che hanno fatto vibrare la sala Freda a detta di tutti. La voce magnifica di Mariachiara Guarino nel recitare poesie e brani e soprattutto nell’esibizione di “La storia siamo noi” ha condotto la platea verso una profonda presa di coscienza di quanto un brano musicale possa porre le condizioni per una riflessione collettiva.

Tra gli interventi recitati anche Antonella Spina, Enzo Bacca, Pietro Picucci, Graziella Vizzarri, vice presidente del Consiglio e Alice Vitiello, assessore alle Politiche Sociali del Comune frentano. Gli interventi ben strutturati e lievi seppur tangibili nel loro intercalarsi di Antonio Vesce hanno arricchito e approfondito un incontro già penetrante nel suo spessore culturale, quale viatico di riflessione collettiva. Puntare sulla memoria, diffonderla soprattutto a scuola, tra i giovanissimi nel far comprendere loro la storia, quella fatta di vite vissute e non vissute, di vite negate dagli orrori di una tragedia umana immensa. Un divulgare consapevole affinché non si ripeta mai una simile era fatta di poca umanità, attingendo ai ricordi di chi è sopravvissuto, del raccontare senza remore e senza veli, perché le tragedie vanno viste nella loro nudità. Ma dall’incontro il messaggio forte è stato anche quello del bene che può nascere dal male, al ritrovare l’umanità da una bruttura di un’intera era che ha visto l’uomo vittima dello stesso uomo, che vedeva la diversità una minaccia per la razza. L’uomo privato della sua dignità e del diritto di vivere, tragedie che rivediamo purtroppo anche nei tempi attuali, come se non avessimo mai imparato nulla da quelle pagine atroci di storia scritte dall’uomo.

Significativo l’intervento in chiusura dell’assessore Civitella, le similitudini degli orrori della Shoah e l’inferno dantesco, riflessione penetrante che ha fornito spunti vividi. Un evento che ha fatto percepire ai presenti una compartecipazione attiva, sentita in tutte le sue espressioni e che ha fatto parlare di sé nei giorni a venire, carpendo quel desiderio del ritrovarsi e parlarsi della comunità. La memoria dinamica deve quindi lavorare nella quotidianità sull’animo umano, affinché l’uomo stesso diventi l’artefice di un mondo migliore.