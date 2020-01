PETACCIATO. Alla comunità petacciatese si sono unite associazioni di bersaglieri giunte da svariate parti d'Italia per dare l'estremo saluto al presidente dei Bersaglieri del Molise Antonio Sappracone, per tutti "Tonino". Una scomparsa, la sua, che ha colto tutti di sorpresa. Chi vi scrive lo aveva incontrato non più di 15 giorni fa nell'atrio del comune di Termoli: dopo gli auguri di buon anno e i soliti convenevoli, gli chiesi il motivo della sua presenza nel palazzo del popolo termolese e lui raggiante ci rispose "Michele mo ti do la primizia: devo parlare con il sindaco perché stiamo organizzando un raduno nazionale dei Bersaglieri a Termoli". Che peccato, Tonino, non aver potuto mettere in atto questo tuo desiderio... La malattia spietata aveva deciso diversamente per te.

Oggi sono in tanti a piangere la tua morte, sono venuti in tanti per renderti l'omaggio che meriti tutto perché abbiamo chiesto a molti di esprimere un pensiero su di te e le risposte avevano un solo comune denominatore: "Tonino una gran brava persona", e noi che anche lo abbiamo conosciuto così non potevamo non essere concordi con questa definizione nei tuoi confronti. Era anche un carissimo amico, sempre disponibile con il nostro giornale: basti pensare che ha voluto "premiarlo" per come seguivamo sempre con simpatia ogni iniziativa dello stupendo corpo dei cappelli piumati, facendomi a tutti i costi dono della tessera dell'associazione Bersaglieri del Molise.

Caro Tonino, con la tua scomparsa i tuoi amici e commilitoni bersaglieri hanno perso un faro, un punto di riferimento. Ora quando salirai lassù in paradiso gli angeli ti accoglieranno al suono della fanfara dei tuoi amati bersaglieri e tu sarai in testa a passo di corsa, come ti vidi correre senza tradire un cenno di affanno nei raduni da te organizzati nella tua Petacciato... Ciao caro amico bersagliere Tonino.