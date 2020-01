TERMOLI. Da qualche mese spaziando su Facebook mi sono imbattuto in un gruppo di tifosi del Milan che si chiama "7 Volte A.C. Milan". Su Fb di gruppi rossoneri ce ne sono una miriade, ma questo non so perché mi ha ispirato fiducia; tutto è iniziato guardando una diretta post partita del Milan dello scorso campionato, e il faccione simpatico dell'amministratore, anzi uno dei dei due amministratori Davide Ciccio Pirani Bizzozzero, l'altro è la sua signora Angela. Davide nella diretta di più di due ore rispondeva da solo, mettendoci letteralmente la faccia, a tutte le domande anche dure e polemiche dei tifosi iscritti al gruppo. Oggi il gruppo ne conta 14.000 ma sta crescendo. In quell'occasione anche io scrissi un messaggio a cui Davide rispose subito, poi seguì un dibattito molto bello e vedendo la competenza del mio interlocutore mi iscrissi subito iscritto al gruppo.

Nei giorni a seguire a quel primo contatto, via web, seguirono i primi scambi di opinione sulla chat del gruppo , finché si è passato alle videotelefonate anche a tre o quattro persone del gruppo, telefonate che duravano anche una nottata intera a parlare del nostro Milan. Così nasce un'amicizia, che poi è il bello dei social. L'amministratore parlava da Porto Ceresio in Lombardia ai confini con la Svizzera, io da Termoli, altri dalla Sicilia, un altro ancora dalla Puglia e pure dall'estero, in pratica eravamo collegati a chilometri e chilometri di distanza per parlare serenamente della nostra squadra del cuore.

Nel frattempo il gruppo cresceva a vista d'occhio, il nostro amministratore spesso si reca a Milanello e dà notizie della squadra in diretta, va a Casa Milan, segue sempre in diretta allenamenti ed eventi rossoneri, siamo ufficialmente collegati con casa Milan, noi del gruppo abbiamo la possibilità di avere maglie originali e autografate dai calciatori milanisti (io ho Donnarumma, Theo Hernandez - la sua maglia del 120° compleanno dorata - di Leao, Duarte e mi è arrivata oggi quella di “ZI21”, Ibrahimovic) , ma gli iscritti possono anche avere la possibilità in modalità veloce per acquisti biglietti. Ma non solo chi vi scrive è diventato moderatore del gruppo e ha anche iscritto parecchi tifosi milanisti termolesi al gruppo stesso.

Da qualche tempo io e Davide e Angela, gli amministratori, sulla nostra pagina Fb di “7 volte AC Milan” conduciamo delle dirette web denominate "Milanbar", dirette fiume dove veniamo raggiunti da partecipazioni di tifosi e visualizzazioni con numeri da capogiro, ci scrivono e si collegano dall'America del Nord e del Sud, dal Belgio, Germania e da tutte le regioni italiane. Poi come gruppo siamo entrati nell'orbita di una trasmissione webradio che trasmette da Firenze "Controcalcio Radio Web" condotta dal direttore di quella radio Maurizio Canino e la sua perfetta collaboratrice Erica; il nostro amministratore interviene il lunedì e il mercoledì per parlare del Milan, teniamo conto che in quel programma seguitissimo a livello internazionale intervengono giornalisti e opinionisti nazionali come Giancarlo Padovan, Fulvio Collovati, Franco Leonetti, e tra questi anche il gruppo rossonero, lo stesso direttore Canino è stato ospite di una diretta dove c'ero anche io.

Insomma io per conto di Termolionline e dei tifosi - tantissimi - milanisti termolesi, grazie a questo gruppo approfittiamo oltre che di parlare di Milan anche di far conoscere la nostra terra, di far leggere ai tanti amici del gruppo anche il nostro giornale web e hai visto mai qualcuno già mi ha fatto sapere che tramite questo proselitismo sta pensando di venirci a fare una capatina in vacanza. Questo è il calcio che ci piace, che mette in contatto tutto il mondo e nascono sempre nuovissime amicizie, se ci sono altri milanisti che vogliono far parte di questo gruppo possono contattarmi e farete parte della famglia e intanto appena finito di scrivere sono pronto per un'altra diretta con Davide e Angela di MilanBar, che ognuno di voi può seguire sulla pagina fb in diretta ma anche nei giorni a seguire, registrata.