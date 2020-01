Vuoi fare il sindaco? Finisci in un ginepraio

CAMPOBASSO. A chi converrebbe fare il Sindaco oggi?

Chi scrive non vorrebbe mai consigliare tale carriera manco al peggiore dei suoi nemici; e dice questo soprattutto perché ha lavorato in un Comune, per trentatré anni di fila, con funzioni dirigenziali. Il fatto è che, oggi, essere il ‘prior’ in un ente locale territoriale, piccolo o grande che sia, è roba o da ricchi o da inappetenti in quanto a portafogli. Ne consegue che candidarsi può interessare soprattutto ai pensionati od a chi sia ricco di famiglia dal momento che i cosiddetti primi cittadini incassano indennità ridicole nonostante le responsabilità che si assumono. Ed ecco perché, seppure non sia sempre così, oltre alla solita storia della disaffezione dalla politica, sono ben altri i motivi del calo di amministratori locali. Un po’ dovunque ci sono sempre meno liste, per di più allestite con fatica.

Parliamoci chiaro, l'impegno, sotto tanti aspetti, è penalizzante. Chi diventa consigliere non può fare più associazionismo e deve lasciar perdere con lo sport e con la Parrocchia. Un avvocato, che diventi assessore, deve congelare la propria attività perché, entrando in Giunta, finisce in un ginepraio di conflitti d'interesse, soprattutto con riferimento ai settori dell'edilizia e dell'urbanistica. Perciò a chi può convenire più lasciare la propria attività per stare tutto il giorno in un Palazzo civico? C'è chi, come il 91enne Ciriaco De Mita, con alle spalle una carriera politica iniziata nel 1956 con la Dc, è stato rieletto Sindaco di Nusco (BN). Dalle parti di Bergamo, invece, c'è tale Michele Schiavi, 20 anni, che ha vinto le elezioni con Fd'I ed ora è il primo cittadino più giovane del Paese.

A Brescia, rispetto al 2014, i candidati a Sindaco erano 80 in meno ed in 23 Comuni è stata presentata una sola lista. Poi gioca molto la paura di mettere una sigla nel posto sbagliato e rimani bloccato. Spesso sono proprio i dirigenti che non aiutano, addirittura rifiutandosi di sottoscrivere atti di esclusiva competenza (ai sensi della legge Bassanini); e così i Sindaci sono costretti, giocoforza, ad assumersi ulteriori responsabilità in prima persona. Accade, per esempio, con le manifestazioni, che dopo i fatti di piazza S. Carlo a Torino, sono sottoposte a vincoli rigidissimi. L'alternativa? Stop a sagre e feste. Ma cosa diranno gli elettori? A Gorizia il Comune ha bandito un concorso per dodici posti di istruttore amministrativo. Hanno presentato domanda in 1.719. Tra di essi, il Presidente del Consiglio comunale, il capogruppo in Comune ed un assessore che avrebbero ambito di lavorare nell’Ente amministrato.

Ovvio che qualcuno degli altri candidati abbia strabuzzato gli occhi e minacciato ricorso. Anche se è tutto regolare rimane il dubbio che una Commissione nominata possa, quantomeno!, sentirsi imbarazzata nel giudicare un politico che presta la propria attività proprio nel Comune. Insomma questo lavoro (quando si sia intrapreso) è duro e pericoloso, ma qualcuno pure deve esserci per occupare il cadreghino sindacale. L'impegno è penalizzante, eppure, tra difficoltà amministrative, mancanza di risorse economiche e vincoli burocratici, c'è ancora chi vuole indossare la fascia tricolore, magari piazzandola dalla spalla sinistra anziché su quella destra. Di recente il Sottosegretario alla Pubblica amministrazione Mattia Fantinati (M5s) ha instaurato un confronto allo scopo di riequilibrare le indennità dei primi cittadini. L’intento voleva essere quello di «togliere a chi ha troppo» nell'ambito della politica al fine di gratificare maggiormente gli amministratori dei Comuni, soprattutto quelli degli enti minori. Amministrare comporta dei rischi di ordine penale e contabile importanti, a fronte di indennità irrisorie, al taglio dei rimborsi spese, di una penalizzazione sul fronte lavorativo e della carriera, in un clima generale di delegittimazione e sfiducia. La carenza di personale, infine, obbliga alcuni volenterosi ad assumere ruoli tecnici, amministrativi e contabili che certamente non sono di loro competenza; e questo solo per non far chiudere gli uffici. È un lavoro duro. Ma. haimé, qualcuno il Sindaco deve pur farlo.

Claudio de Luca