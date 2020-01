Depuratore del porto, le 3 tappe per dismetterlo definitivamente

TERMOLI. Il depuratore del porto ultimamente sta creando solo grattacapi e non è un caso che ci sia stata anche una deriva giudiziaria, di cui abbiamo dato conto nell’edizione di martedì scorso. Obiettivo numero uno è dismetterlo e all’uopo ci sarà un finanziamento di 3,5 milioni di euro della Regione Molise. La rete di collettamento cittadina ha avuto uno sviluppo graduale nel tempo in funzione della crescita della città ed ha risentito notevolmente della natura estremamente accidentata dell'altimetria del territorio. Le mutate condizioni della città non si sono mai rispecchiate in un quadro generale definitivo della rete la quale ha subito periodici altalenanti mutamenti indotti dalla periodicamente mutevole o mutata posizione dei depuratori. La realizzazione del primo depuratore della città in zona porto, sotto le mura del centro storico, ha imposto la scelta di una rete necessariamente orientata verso quella destinazione. L'andamento delle scelte successive ha imposto variazioni che si sono rivelate non sempre ottimali dal punto gestionale. Per far fronte alle esigenze della città, negli anni 80/90 si è quindi proceduto alla individuazione di un ulteriore depuratore, in c.da Pantano Basso, nel bacino del fiume Biferno, a sud-est di Termoli. A tale scelta ha fatto seguito nei primi anni 2000 la individuazione di un ulteriore depuratore in c.da Sinarca, nel bacino dell'omonimo torrente, a nord-ovest della città, individuato inizialmente come alternativo e, quindi, in una fase finale, come sostitutivo a quello del Porto, oramai divenuto obsoleto oltre che estremamente vincolante per la città.

Per varie vicissitudini, invece, nel corso degli ultimi anni tale previsione è stata completamente abbandonata e, nel mentre è stata confermata la previsione della eliminazione del depuratore del Porto, il suo sostituto è stato individuato non più in c.da Sinarca bensì in un impianto da realizzare in prossimità di quello esistente in c.da Pantano Basso, in posizione diametralmente opposta.

Tali modifiche nei piani di localizzazione sono sempre state accompagnate da previsioni di adeguamenti della rete di collettamento generale della città, affidati per lo più alle ditte costruttrici dell'impianto di depurazione cosicché i risultati sono stati non sempre univoci tra loro coordinati e congruenti.

Da ultimo, l'efficienza sempre calante del depuratore del Porto costringe a soluzioni tampone per consentire al gestore di non incorrere in contravvenzioni alla normativa in materia ambientale.

Va, infatti, rilevato che il depuratore del Porto, inizialmente progettato per un'utenza di 30 mila abitanti equivalenti, ha visto progressivamente ridursi la propria capacità, tanto che la società di gestione non riesce a garantire comportamenti a norma che per utenza oramai prossima al 50%.

Parte di tale utenza potrebbe essere assorbita dal depuratore in c.da Pantano, ma, purtroppo, le reti di convogliamento non lo consentono perché inizialmente orientate verso il Porto: necessita pertanto una loro riconversione.

Parte della utenza potrà essere assorbita dal depuratore del Sinarca, in fase di entrata in esercizio per un’utenza di ca. 12.500 A.E., dopo i ritardi accumulati nella sua realizzazione, che è durata oltre sette anni, anche a causa dei ripetuti cambiamenti di decisione circa la sua funzione sostitutiva o non sostitutiva di quello del Porto.

Parte dovrà essere assorbita da un ulteriore modulo di depurazione da realizzare nella oramai confermata località di Pantano Basso.

A tale nuova disposizione finale dovrà fare riscontro quindi, una parallela nuova verifica della rete complessiva di collettamento e di convogliamento, la cui definizione è in parte iniziata con il progetto esecutivo relativo agli interventi di miglioramento del sistema di collettamento e depurazione. L’obiettivo principale da perseguire consiste nell’attuazione di tutte quelle opere ritenute necessarie per ottenere la definitiva dismissione del depuratore del porto.

Per poter ottenere tale importante e fondamentale risultato, occorre operare affinché i reflui provenienti dal centro storico cittadino e che oggi confluiscono all’impianto del porto, vengano inviati verso il depuratore di Pantano opportunamente potenziato sino alla capacità depurativa di 60.000 A.E..

Tale scenario consentirebbe l’eliminazione del depuratore portuale ed il relativo scarico in condotta sottomarina, che potrebbe utilizzarsi in uno scenario di lungo termine per il solo scarico delle acque meteoriche laddove si riuscisse a separare le reti fognarie nelle aree urbane centrali.

Quindi la proposta progettuale interviene immediatamente sulla risoluzione della emergenza ambientale in cui versa attualmente il centro storico e la relativa area costiera annessa, condizione resa ancora più grave nel periodo estivo anche per l’ingenerarsi di problemi olfattivi, con conseguenze sulla qualità della vita e per lo sviluppo turistico della città. L’ottenimento di detto obiettivo principale non può prescindere assolutamente dalla realizzazione di tali interventi: potenziamento del depuratore di contrada Pantano Basso; realizzazione di una linea fognaria a gravità (parallela all’esistente) lungo via Corsica tra la rotatoria di via Egadi e il depuratore di contrada Pantano; costruzione di un impianto di sollevamento delle acque reflue in prossimità del depuratore del porto e realizzazione di una linea fognaria nuova sino alla stazione di sollevamento del parco comunale. Il sistema fognario e depurativo cittadino necessita anche di ulteriori interventi di manutenzione, adeguamento e riqualificazione funzionale, tuttavia sono prioritarie le opere sopra elencate che concorrono alla dismissione del depuratore del porto.