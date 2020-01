GUGLIONESI. BIODIVERSITA’ …. SI GRAZIE! (le classi quarte della scuola elementare di Guglionesi scendono in… Natura).

Si è parlato di biodiversità nella scuola elementare di Guglionesi, giovedi 30 gennaio u.s. con i volontari di Ambiente Basso Molise.

Con la supervisione delle maestre Aurora Saccomandi, Vittoria Terzano e Angela Teresa Ludovico i volontari hanno parlato di educazione alla Biodiversità, Scoperta del Territorio e Sviluppo sostenibile.

Il progetto di educazione ambientale, voluto fortemente dal Sindaco Bellotti e dalla Giunta comunale, vuole sviluppare nelle giovani generazioni il rispetto per la Natura e cercare di rafforzare la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione ambientale del territorio.

La finalità del progetto e quello di sviluppare la sensibilità dei giovani allievi, fino a renderli protagonisti di esperienze a contatto diretto con la natura.

E’ un progetto pensato per incoraggiare alla tutela della biodiversità e propone agli studenti, un modo nuovo per imparare la tutela dell’ambiente e preservarla anche attraverso la trasmissione di buone pratiche per la sua difesa.

E’ un progetto che cerca di far comprendere gli effetti positivi e negativi delle attività umane e le misure applicabili per la protezione dell’ambiente naturale.

Nel progetto si tratteranno anche argomenti come la raccolta differenziata, il riuso e riciclo, energia e cittadinanza attiva.