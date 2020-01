Via De Sanctis limite di velocità non rispettato: residenti esasperati

TERMOLI. "Dopo decine di segnalazioni, il limite di velocità scende a 10 km orari. I veicoli dovrebbero quindi transitare a passo d'uomo in via De Sanctis (strada buia, stretta e priva di marciapiede).

Nessuno però rispetta il limite imposto mettendo a repentaglio la vita dei tanti bambini e anziani residenti. Gli stessi anziani raccontano che decine d'anni fa, la strada non era nemmeno asfaltata e l'accesso era consentito solo ai residenti."

Ancora una volta, quindi, l'Avv. Maria Morena Suarìa ha interpellato la Prefettura, il Comando della Polizia Locale, i Dirigenti dell'amministrazione comunale per chiedere di installare i dossi artificiali (recentemente installati in strade limitrofe) e/o un autovelox. In subordine, l'Avv. Suarìa ha chiesto di chiudere la strada al traffico qualora non si fosse in grado di garantire l'incolumità dei pedoni.





Avv. Maria Morena Suarìa.