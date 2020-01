TERMOLI. Martedì scorso, 28 gennaio, nella sala convegni del Circolo della vela di Termoli, Marta Fana ha presentato il suo ultimo libro, “Basta salari di fame!”, scritto a quattro mani con il fratello Simone.

Marta Fana è un’economista che lavora come ricercatrice all’Istituto di studi politici SciencesPo di Parigi, dove si occupa delle dinamiche economiche, sociali e politiche della diade lavoro/capitale, su cui ha scritto diversi studi e libri, tra i quali ricordiamo il suo penultimo, intitolato “Non è lavoro è sfruttamento”. Simone Fana è laureato in sociologia e svolge l’attività di pubblicista, occupandosi anch’egli di temi del lavoro; il suo penultimo libro è stato “Tempo rubato”.

Nella sua presentazione, svolta di fronte ad un uditorio estremamente attento, Marta Fana ha sviluppato un excursus dei rapporti lavoro/capitale in Italia dalla fine della seconda guerra mondiale ad oggi, evidenziando come la quota di reddito nazionale riservata ai salari è andata tendenzialmente ampliandosi rispetto a quella dei profitti fino al 1975, per poi invertire la marcia, portandoci alla situazione attuale di impoverimento generalizzato dei lavoratori dipendenti. Il problema è tutt’altro che marginale, dato che la gran parte dell’attività produttiva si regge sul lavoro dipendente. Oggi in Italia 5 milioni di lavoratori dipendenti e le loro famiglie sono in condizione di povertà e gli altri non navigano nell’oro, fatta eccezione per le figure di vertice, che invece sono sempre meglio pagate.

La pressione economica alla quale sono sottoposti, porta i lavoratori a non chiedere la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario, ma semmai di lavorare di più per guadagnare di più. La questione salariale è un nodo nevralgico, che dovrebbe mettere al centro dell’azione politica la parola d’ordine “nessun lavoratore deve essere povero”. Eppure, se guardiamo all’elaborazione politica degli ultimi 35 anni, sul tema dei livelli salariali non si trova nulla a sinistra. Oggi il dibattito politico non si occupa del livello dei salari in generale, ma della riduzione del cuneo fiscale, che ha un effetto più che altro redistributivo, non incrementando realmente la quota di reddito destinata al lavoro, rispetto a quella che va al profitto.

La quota del reddito nazionale riservata ai profitti ha raggiunto oggi in Italia il suo massimo storico ed assistiamo ad un ritorno a pratiche di sfruttamento del lavoro che pensavamo appartenessero al passato. Le norme che avevano abolito negli anni ’60 il semplice appalto di lavoro sono state via via smantellate e totalmente abolite nel 2013. Negli anni ’50 tra lavoro e capitale c’è stato un patto tacito: moderazione salariale in cambio di aumenti occupazionali. Ciò non vuol dire che il tema dei livelli salariali fosse dimenticato o trascurato. A livello parlamentare, è del 1951 la costituzione di una commissione sulla miseria in Italia e sul modo di combatterla, nel 1953 un’altra commissione si è occupata delle condizioni di lavoro. Nel 1954 le sinistre hanno presentato una proposta di legge (primo firmatario Di Vittorio), non approvata, che rivendicava la fissazione del salario orario minimo.

Gli anni ’60 hanno segnato la ripresa delle lotte sociali, con punte anche molto dure (la rivolta di Piazza Statuto a Torino del 1992, durata tre giorni), finché si è arrivati al ’68, all’autunno caldo del ’69, alla promulgazione dello Statuto dei lavoratori del ’70 (legge 300). Dopo il 1975 è cominciata la parabola discendente del movimento dei lavoratori ed il declino dei livelli salariali reali. Il nuovo pensiero economico di riferimento, incredibilmente accettato anche a sinistra, è quello di Franco Modigliani, il quale sostiene che l’inflazione è generata dalle eccessive pretese salariali, che devono essere ridimensionate. In realtà in Italia l’inflazione degli anni ’70 e dei primi anni ’80 è inflazione importata, cioè dovuta al deprezzamento “competitivo” della lira, al fine di aumentare le esportazioni. Inizia così l’attacco al meccanismo della “scala mobile”, cioè all’adeguamento automatico di salari e stipendi all’inflazione, che viene prima depotenziata ed infine abolita nel 1992. Il 1992 è generalmente considerato l’anno di svolta dalla I alla II repubblica, in relazione a Tangentopoli. Ma la svolta è ben altra e tocca pesantemente i redditi da lavoro. Nel 1993 viene firmato un accordo nazionale sindacale che subordina gli aumenti salariali all’incremento della produttività. Dopo di allora la produttività è rimasta stagnante, per la riduzione degli investimenti da parte delle imprese, ma i salari hanno continuato a scendere in termini reali. Quello che è passato è il principio che il lavoro è soltanto una variabile dipendente del sistema produttivo e neanche la più importante.