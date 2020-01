Panigale da record: la supersportiva della Ducati è la più venduta del 2019

TERMOLI. Guidarne una moto può essere un’esperienza unica, soprattutto se si sceglie di salire in sella ad una due ruote dura e pura, in grado di trasmettere emozioni forti con prestazioni di alto livello.

Quando si parla di questo tipo di moto viene sicuramente in mente il nome Ducati, una casa motociclistica che da sempre porta grandi modelli sulle strade di tutto il mondo. Oggi tra questi troviamo la Panigale, una supersportiva da record che ha toccato la vetta delle classifiche nel 2019.

Vediamo quindi di scoprire tutti i dati relativi al successo di questa moto, insieme alle novità più interessanti in arrivo nel 2020.

I dati di vendita della Ducati e il ruolo della Panigale

La Ducati ha raggiunto numeri da record nel 2019, mettendo a segno più di 53 mila immatricolazioni nel mondo. E in Italia? Qui da noi il brand in questione è riuscito a vendere quasi 9.500 moto, con una crescita del +3% in confronto al dato del 2018. Se invece si analizzano gli ultimi tre anni, ecco che il successo della Ducati diventa chiaro, visto il +20% di vendite collezionato in Italia.

A chi va il merito di questo boom? In tanti puntano il dito verso la Panigale come principale responsabile della crescita delle vendite della Ducati, e in effetti è proprio così. Come sempre, i numeri non mentono mai: da solo, questo modello è riuscito ad assicurare alla casa circa 8.300 unità immatricolate.

Per comprendere i motivi di tutto questo apprezzamento, basta studiare le caratteristiche della Ducati Panigale v4 presenti su alcune riviste online come Dueruote ad esempio: il motore sviluppa oltre 220 cavalli con un peso a secco di soli 172 kg.

Questo modello piace molto ai centauri italiani che hanno portato questa moto a conquistare il 25% del mercato delle supersportive, conquistando il titolo di più venduta.

Panigale 2020: ecco quali sono le novità in arrivo

Nel 2020 arriverà una nuova versione della Panigale, con una serie di introduzioni che meritano di essere approfondite. In primo luogo è stata curata nel dettaglio la maneggevolezza complessiva, che ora si adatta anche a piloti meno esperti. A cambiare sarà poi anche l’estetica, ancora più aggressiva e “da pista”.

Le news non finiscono qui, perché la Panigale 2020 sarà più aerodinamica grazie all’Aero Pack, con controlli elettronici di nuova generazione e una gestione dell’acceleratore più performante, insieme ad una stabilità migliore.

Infine, non potremmo non menzionare alcune indiscrezioni sulla versione superleggera della Ducati Panigale, ovvero il “misterioso” Progetto 1708, dal peso di circa 152 chilogrammi, ma con un prezzo di partenza (negli USA) di ben 100 mila dollari.