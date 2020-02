CAMPOBASSO. Il mondo del teatro, le tecniche, le professionalità e altri aspetti da conoscere per entrare nel vivo di uno spettacolo e immergersi nelle attività. Sono diverse le iniziative organizzate sul territorio dalla Uilt Molise (Unione Italiana Libero Teatro). Tra queste ampio spazio è dedicato alla formazione per tutti coloro che vogliono avvicinarsi a un settore in continua crescita. Tra queste spicca il workshop “Vintage make-up” che si è svolto nei giorni scorsi all'oratorio comunitario “Il Platano” di Santa Croce di Magliano a cura della make-up artist Viviana Lalli.

L'iniziativa ha previsto un corso intensivo di make-up dedicato agli anni Venti, Trenta, Quaranta e Cinquanta della durata di sedici ore. In tanti hanno partecipato per condividere i momenti formativi partendo dal background socio-culturale e da cenni sulla storia e sull'evoluzione del costume di quegli anni. È seguita la dimostrazione pratica delle tecniche e dello stile adottato nel make-up e una guida al self-make up. Il workshop è riuscito ed è stato apprezzato dai partecipanti già impegnati nelle compagnie di teatro o in altre attività socioculturali. Soddisfazione è stata espressa da Nicolangelo Licursi, presidente della Uilt Molise e da Antonio Macchiagodena, responsabile del Centro studi. Nei prossimi mesi sono previste altre iniziative per consolidare la presenza della realtà associativa sul territorio. Sono diverse le compagnie di teatro amatoriale che hanno già aderito. L'obiettivo è quello di collaborare e di crescere dando impulso alla rete sociale e culturale offerta dall'associazione a livello nazionale e regionale organizzando rassegne, laboratori e corsi per un arricchimento reciproco.