Il coronavirus non è più mortale dell'influenza: perché fa più paura?

TERMOLI. «Da ottobre 2019, data di inizio della sorveglianza 2019-2020, in Italia ci sono stati 3.451.000 casi di sindrome influenzale. Nella 4° settimana di gennaio 2020 si registrano 638.000 casi "accertati". Da inizio della sorveglianza sono stati registrati 45 casi gravi dei quali 7 sono deceduti per SARS (sindrome respiratoria acuta severa) da virus influenzali A e B per circa 60 milioni di abitanti italiani. (Dati I.S.S)». Queste le premesse, dati alla mano, dell'analisi di Giancarlo Totaro, sindacalista della Fimmg-118, analisi che invita nuovamente alla ragionevolezza.

«Se si fanno i dovuti confronti con lo stato della attuale epidemia di Sars N CoV 2019 (virus ad Rna di cui si conosce l'intera sequenza genetica) non sembra - sottolineo sembra - avere al momento dati epidemiologici epidemici/pandemici troppo diversi sia per contagiosità, morbilità e mortalità da quelli dell'influenza stagionale comune provocata da virus A e B.

Anche in considerazione che i casi di Sars accertati e la mortalità circa 257 morti, sono da riferirsi ad una popolazione, quella cinese, di quasi 1 miliardo e 400 milioni di abitanti che si attesta nei casi di diagnosi certa tra il 2% e 3%, ma in realtà probabilmente ancora più bassa al momento perché il numero di contagiati è o è stato sicuramente maggiore in quanto in molti individui vi è una guarigione spontanea.

Tanto premesso ed acquisiti per veri i dati provenienti dalla Cina, perché c'è tutto questo allarmismo su questa Sars 2019 N CoV ?

E' come se trasparisse che si preferisce un'allerta sovrastimata dalle autorità sanitarie nazionali ed internazionali a causa una certa diffidenza circa i dati reali sull'effettiva entità della epidemia di Sars in Cina».