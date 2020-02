Al via la “Settimana per la vita”, dal 2 febbraio tante iniziative in città Copyright: Diocesi Termoli-Larino

TERMOLI. Promuovere la cultura della vita a 360 gradi coinvolgendo tutte le realtà presenti sul territorio. È questo l'obiettivo della “Settimana per la vita” in programma dal 2 all'11 febbraio a Termoli e promossa e coordinata dalla Consulta Diocesana per la Pastorale della Salute.

Sono diverse le realtà coinvolte come espressione del mondo della Chiesa, delle istituzioni, della sanità e del volontariato e diverse le iniziative organizzate per coinvolgere attivamente le comunità alla riflessione.

La vita difesa fin dal concepimento, l'accompagnamento delle donne in difficoltà, il percorso di crescita di ogni persona e la cura della famiglia, l'esperienza della malattia e del dolore, la preghiera, l'assistenza e la vicinanza delle comunità, le cure palliative, benessere e qualità della vita da garantire in ogni momento dell'esistenza custodendo i valori dell'amore al prossimo, della dignità e del rispetto di ogni essere umano.

Di seguito gli appuntamenti in programma:

Si parte domenica 2 febbraio 2020 – 42esima Giornata nazionale per la vita con una Santa Messa nella Cappella dell'Ospedale San Timoteo (ore 11.30) a cura del Volontariato cappellania.

Martedì 4 febbraio l'Associazione Volontari Ospedalieri organizza l'incontro “Più cuore in quelle mani, fratelli” con l'intervento di Padre Rosario Messina. Appuntamento alle 15.30 nella sala convegni dell'Ospedale San Timoteo.

Giovedì 6 febbraio incontro-testimonianza “Cuore a cuore” a cura del Movimento per la vita. Ore 17 sala consiliare del Comune di Termoli.

Si continua venerdì 7 febbraio: l'HospicE ASReM Terapia del Dolore in collaborazione con AITe - Associazione Infermieri Territoriali organizza il convegno “Nuove Frontiere dell’Assistenza Domiciliare e delle Cure Palliative: una sfida per esaltare il concetto di vita nella sua qualità” Modera Francesco Ognibene Giornalista di Avvenire. Appuntamento alle 15.30 nella sala della Curia vescovile in Piazza Sant’Antonio, 8.

Sabato 8 febbraio l'Unitalsi – sottosezione di Termoli organizza il convegno “Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi ristorerò”. (Mt 11,28) Consolati da Cristo per essere noi stessi consolazione degli afflitti. Relatori: Gisella Molino Consigliere Nazionale e Pietro Muolo, Responsabile Medico Sezione Puglia. Si svolgerà alle 15.30 nella sala della Curia vescovile in Piazza Sant’Antonio, 8.

Domenica 9 febbraio la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – sezione di Campobasso organizza un Info day sulle attività e i servizi dell'associazione in ambito assistenziale e preventivo. Iniziativa in programma allo sportello oncologico dell'ospedale San Timoteo dalle 9 alle 13.

Lunedì 10 febbraio dalle 17 alle 19 nuovo incontro del Corso di formazione al volontariato organizzato dalla Caritas della Diocesi di Termoli-Larino.

Martedì 11 febbraio, solennità della Madonna di Lourdes, ricorre la 28esima Giornata mondiale del malato che quest'anno ha come tema “Venite a me, voi tutti che siete affaticati ed oppressi”. (Mt 11,28) Alle 16, nella sala di Opera Serena Residenza per Anziani e Rsa Santo Rosario animato dai Gruppi di Preghiera di San Pietro e San Francesco. Alle 18, nella chiesa di San Francesco, Santa messa presieduta dal Vescovo della Diocesi di Termoli-Larino, mons. Gianfranco De Luca.