Liceo di Guglionesi, è boom di iscrizioni: scelto da 81 nuovi ragazzi

GUGLIONESI. Il lavoro paga. E’ questo il leitmotiv alla base dell’azione del Liceo di Guglionesi che anche quest’anno conferma il trend positivo in relazione alle nuove iscrizioni. Ben 81 i ragazzi che hanno scelto la scuola di Guglionesi. Un successo che va ricercato all’interno di un modus operandi oramai consolidato e posto alla base di ogni scelta che mette al centro lo studente e le sue esigenze, proiettandolo verso il futuro. L’istituto offre ai suoi studenti tre diverse opportunità formative Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze umane e liceo Economico Sociale.

“E’ con vero piacere che registriamo questo dato positivo. Un dato che è frutto del lavoro costante e certosino dei docenti e di tutto il personale della scuola che mi onoro di dirigere”. Ampia soddisfazione è stata espressa, dunque, dalla dirigente scolastica, professoressa Patrizia Ancora: “Tradizione e innovazione, questo è il binomio vincente. Da noi si fa scuola polarizzando l’attenzione sulle nuove tecnologie, sulle lingue e soprattutto coinvolgendo gli stakeholder del territorio.

Tra meno di un mese 8 dei nostri studenti parteciperanno ad un progetto di mobilità a Malta dove avranno la possibilità di svolgere un percorso per le competenze trasversali e l’orientamento, della durata di un mese. Questo è solo l’ultimo, in termini cronologici, dei progetti che siamo in grado di offrire ai nostri studenti. Sono in corso progetti Pon di potenziamento delle competenze linguistiche che si concluderanno con il conseguimento delle certificazioni in Inglese, Francese e Spagnolo, senza alcun esborso da parte delle famiglie, grazie alla capacità di attrarre finanziamenti regionali ed europei da parte della Scuola. Non resta che ringraziare gli studenti e le famiglie che ci hanno scelti dimostrando di confidare nelle nostre potenzialità e risorse culturali e umane”-.