Michele Montagano, l’eroe di Unterlüss si racconta: “Mi deportarono per aver detto no Copyright: Termolionline.it

CAMPOMARINO. Michele Montagano è molisano ed ha 99 anni: capelli bianchi, cicatrici visibili sulla pelle ed invisibili nell’anima, occhi chiari in cui si può leggere tutto l’orrore della guerra, della deportazione e della prigionia nei campi di concentramento e la mente lucida che non può fare a meno di conservare le memorie della Seconda Guerra Mondiale. Michele Montagano è uno dei 44 eroi di Unterlüss che, assieme ai 214 militari italiani, si rifiutò di sottoscrivere l’adesione alla Repubblica Sociale Italiana (nata in seguito all’armistizio del 8 settembre 1943) e fu catturato dai tedeschi, deportato e costretto a lavorare nei campi di sterminio in condizioni igieniche e mentali precarie.



La sua è una vita lunga, combattiva, che il Tenente ha deciso di raccontare ai ragazzi dell’Istituto Omnicomprensivo di Campomarino in occasione della giornata della memoria. Una storia troppo spesso trascurata, ma che testimonia come la forza e la resistenza al regime abbiano aperto la strada all’umanità: “A settembre del 43 ero ufficiale in Slovenia – racconta commosso alla platea, attorniato dal preside Teodoro Musacchio, il professor Pasquale di Giulio, il sindaco Piero Donato Silvestri, Marco Altobello presidente del consiglio e direttore del Istituzione Centro Servizi Culturali e Turistici del comune di Campomarino, le Forze dell’Ordine, le associazioni di volontariato – Fummo catturati dai tedeschi che ci diedero un ultimatum ‘O con loro o contro di loro’. Io ed altri 600mila soldati italiani rifiutammo l’alleanza e fummo rinchiusi nei lager, privati di cibo ed acqua”.

Provati dal lavoro, dal dolore fisico, dalla mancanza di cibo, 214 militari decisero di opporsi nuovamente a quel regime che, prima di loro, aveva piegato gli ebrei, gli slavi e chiunque fosse considerato inferiore. Il 16 febbraio del 1945 si rifiutarono di lavorare per 5 giorni e, una settimana più tardi, 21 di loro vennero fucilati. Nel vano tentativo di far terminare la protesta, il regime minacciò nuove uccisioni. Fu in questo momento che 44 di loro si offrirono di prendere il posto dei compagni d’armi condannati a morte. Fra loro il Tenente Michele Montagano: “Ci misero contro un muro, pronti ad essere fucilati. Ci lasciarono lì diverse ore prima di trasferirci, per ordine del Comandante della Gestapo, nel campo di Unterlüss. La guerra contro la Germania nazista non l’abbiamo vinta con le armi, ma con la volontà ed una piccola, grande parola: No”.

Gli ufficiali di Unterlüss hanno resistito per mesi nei lager, rifiutandosi di collaborare con il nemico ed oggi, questi eroi, un tempo privati della loro dignità, raccontano la loro resistenza grazie all’energia del Tenente Montagano, l’ultimo dei sopravvissuti che ha deciso di rompere il silenzio e far luce su una triste pagina di storia: “Stamattina ho la fascia tricolore – ha commentato il primo cittadino di Campomarino Piero Donato Silvestri – Per dimostrare la vicinanza del mio paese a chi ha sofferto durante la guerra. Persone come Montagano sono eroi e, come tali, vanno rispettati perché hanno tenuto fede a quel giuramento fatto alla patria ed al Re”.

Attraverso l’incontro i ragazzi ed i presenti sono riusciti a toccare con mano la violenza e la crudeltà della guerra: “Per evitare che una tragedia come quella dell’Olocausto si ripeta occorre ricordare e soprattutto comprendere – ha commentato il vice sindaco di Campomarino Rossella Panarese - Quale migliore occasione di quella avuta quest’oggi nel nostro Istituto Omnicomprensivo attraverso la voce e l’espressione delle emozioni di chi è stato direttamente coinvolto negli avvenimenti? Una testimonianza chiara, diretta e tangibile che va oltre la semplice lettura di un testo. Ringrazio il preside, i ragazzi e le insegnanti dell’Omnicomprensivo per la disponibilità, il coinvolgimento e la collaborazione. Continueremo a proporre incontri come questo, per sensibilizzare i ragazzi e tenere viva la memoria”.

Un racconto intenso, reso magico dagli studenti che hanno suonato ed interpretato racconti di Anna Frank e poesie di Primo Levi, interrogandosi sull’importanza di tenere sempre accesa la fiamma della memoria: “Quando mi misero sul treno per Unterlüss lanciai un bigliettino dal treno che, fortunatamente, arrivò ai miei parenti a Trento. Scrissi: ‘Sono in mano ai tedeschi, ma la mia coscienza è integra, avvisate la mia famiglia. Viva l’Italia’”, ha concluso, commosso, Montagano che oggi, assieme al pubblico, ha ricordato i caduti nelle guerre perché, come scriveva Primo Levi: “L'Olocausto è una pagina del libro dell'umanità da cui non dovremo mai togliere il segnalibro della memoria”.

Presenti in sala i Carabinieri della stazione di Campomarino e gli assessori Antonio Saburro e Michele D'Egidio.